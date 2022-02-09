Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarına bugün resmen başlıyor.
Sucuoğlu bu çerçevede bugün ilk olarak saat 11.30’da YDP, 14.30’da ise DP’yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarına bugün resmen başlıyor.
Sucuoğlu bu çerçevede bugün ilk olarak saat 11.30’da YDP, 14.30’da ise DP’yi ziyaret edecek
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