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Sucuoğlu hükümet kurma görevini aldı
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KIBRIS
08.02.2022 12:32
Sucuoğlu hükümet kurma görevini aldı
Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’na verdi.
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