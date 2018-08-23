Sucuoğlu “ hükümet şikâyet, mazeret, laf değil, iş üretmelidir”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun yaşanan döviz krizi ve hükümetin başarısızlığı ile ilgili açıklaması şöyledir: “

Dörtlü koalisyon hükümetinin yalpalamaları, kendi içindeki uyumsuzluğu, iyi düşünmeden aldığı kararlar, malum sebeplerle ağır bir döviz krizi ve buna bağlı ekonomik bunalım yaşanan ülkemizde halkımızın sıkıntılarını daha da ağırlaştırmaktadır. Başbakan’ın açıkladığı, bazıları yanlış, bazıları eksik sözde önlemler paketinin akıbeti aradan günler geçmesine rağmen belli değildir.

Başbakan, marketleri gezmekte fiyatlardan şikâyetçi olmakta, açıklamaları ile tüm marketleri zan altında bırakmakta, Başbakan Yardımcısı etrafa sünnetçi korkusu yaymakta ama hükümet henüz ortaya ciddi bir icraat koyamamaktadır. Oysa yapılması gereken, sektörler göz ardı edilmeden, halk düşünülerek, sapla samanı ayırmak ve yasaları eksiksiz uygulamaktır.

Hükümet, şikâyet, mazeret, laf değil iş üretmelidir. Hükümet,“felaket büyük. İstismarlar, fırsatçılar var. Halkın derdini, sıkıntının büyüklüğünü anlıyoruz” gibi laflarla gün geçirmekten vazgeçmeli, derhal Anavatan Türkiye ile gereken temasları yapıp sonuçlandırmalı ve sorunları aşmaya odaklanmalıdır. Halkımız bir takvim çerçevesinde, ne gün ne yapılacağını bilmek ve o gün o işin yapılacağını görmek istiyor. ”