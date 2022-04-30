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Sucuoğlu: "Hükümetin istifasını sundum"

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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümeti hükümetin istifasını sunduğunu açıkladı.
Sucuoğlu: "Hükümetin istifasını sundum"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, yaşanan son siyasi gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükumetin istifasını yeniden sundu.

Sucuoğlu Cumhurbaşkanlığı çıkışında basına kısa bir açıklama yaptı.

Sucuoğlu, “yeni hükümet kurulana kadar şu anki hükümet görevde olacak. Önümüzdeki süreci hep birlikte izleyeceğiz Sn. Cumhurbaşkanı önümüzdeki süreçte değerlendirmelerini yapacaktır. Söyleyeceğim hepimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Sucuoğlu Cumhurbaşkanlığından hangi ruh halinde ayrılıyorsunuz sorusuna ise, her şeyin başı sağlık bu bir görevdir bugün bu görevi yaparsınız başka zaman farklı görevler yaparsınız ama her koşulda sağlığınız önemlidir. Bu nedenle her şeyin başı sağlık tüm vatandaşlarımıza sağlık sıhat diliyoruz. Tüm görevler gelip geçicidir görevleri alır verirsiniz ama sağlığınız olmazsa görevleri de yerine getiremezsiniz. Tüm vatandaşlarımızın bayramını da kutluyorum” diyerek Saraydan ayrıldı.

Bu arada Ulusal Birlik Partisi yarın gün içerisinde Parti Meclisini toplayarak MYK ‘da alınan kararalı güçlendirme hedefinde.

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