Sucuoğlu:" İlerleyen günlerde bir af uygulaması hayata geçireceğiz"

Kayıt dışılık konularına değinen Sucuoğlu, "İlerleyen günlerde bir af uygulaması ve paralelinde yeni açılımlar hayata geçireceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu bugün Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkililerini kabul etti. Kayıt dışılık konularına değinen Sucuoğlu, "İlerleyen günlerde bir af uygulaması ve paralelinde yeni açılımlar hayata geçireceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Yerel İstihdamın Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında yürütülen uygulamalardan beklenen düzeyde sonuç alınamadığına dikkat çekerek, tüzüğün etkinliğinin arttırılması için mesleki eğitimi ve ara eleman yetiştirilmesini destekleyici projelere önem verilmesi gerektiğini söyledi.

DENİZ: “İŞSİZLİK SORUNUN EN ÖNEMLİ NEDENİ ‘İŞ VAR YERLİ ÇALIŞAN YOK’ OLGUSU”

Resmi istatistiklere göre KKTC’de işsizlik oranının yüzde 6.4, 16-24 yaş arasındaki gençlerde işsizlik oranının yüzde 17 olduğunu belirten Deniz, işsizlik sorunun en önemli nedeninin "iş var yerli çalışan yok " olgusu olduğunu ifade etti.

Kamu ile özel sektörün çalışma saatlerinin örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Deniz, kamudaki çalışma saatlerinin verimsizliğinin özel sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Asgari Ücret Yasası’nın bütünlüklü olarak gözden geçirilmesi ve Ticaret Odası’nın da Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda yer alması gerektiğini söyleyen Deniz, asgari ücret saptama kriterlerinin ülke gerçekleri dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Turgay Deniz, af niteliği taşıyan her yeni düzenlemenin, yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getiren işverenler için bir ceza olduğuna da söyleyerek, bu haliyle büyük adaletsizliklere yol açtığını ve devlete olan güveni zedelediğini ifade etti.

SUCUOĞLU: “SON 8 YILDA KAYIT DIŞILIK ORANI YÜZDE 20.44”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da çalışma yaşamında, Bakanlık olarak tüm paydaşlarla birlikte çalışmayı hedeflediklerini kaydetti.

Son 8 yılda DPÖ verilerine göre kayıt dışılık oranının yüzde 20.44 olduğunun altını çizen Sucuoğlu, bunun ciddi bir rakam olduğunu vurgulayarak, ilerleyen günlerde Bakanlık olarak bir af uygulaması ve paralelinde yeni açılımlar hayata geçireceklerini ifade etti.

Kayıt dışılığın ekonomik olduğu kadar insani boyutunun da önemli olduğuna değinen Sucuoğlu, paydaş örgütlerin görüşü alınarak hayata geçirilecek uygulamaya son şeklinin verileceğini söyledi. Bakanlık bünyesinde iş arayanların kaydının tutulacağı bir veri bankası oluşturulması için çalışma başlattıklarını anlatan Sucuoğlu, mesleki eğitim ve ara eleman için Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.