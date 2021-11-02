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Sucuoğlu ilk ziyaretini HP’ye yaptı

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Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ilk ziyaretini Halkın Partisi’ne (HP) yaptı.
Sucuoğlu ilk ziyaretini HP’ye yaptı

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ilk ziyaretini Halkın Partisi’ne (HP) yaptı.

Sucuoğlu saat 16.00 sıralarında gerçekleştirdiği ziyarette HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile görüştü. Görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, İzlem Gürçağ ile HP Milletvekilleri Tolga Atakan, Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers yer aldı.

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