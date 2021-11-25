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Sucuoğlu: İmar Planı, Ülke İçin Ciddi Bir Ekonomik Açılım

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Sucuoğlu: İmar Planı, Ülke İçin Ciddi Bir Ekonomik Açılım
Sucuoğlu: İmar Planı, Ülke İçin Ciddi Bir Ekonomik Açılım

Ekonomik kalkınmayı hedefleyen Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı, Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalandı.

Çalışmalarına Kasım 2016’da başlanan ve 30 Aralık 2019’da Birleşik Kurul tarafından onaylanan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Resmi Gazetede yayımlanıp, yasallaşmasıyla bölgede 28 aydır yürürlükte olan emirnameler kalkacak.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, imza törenindeki konuşmasında, imar planının ülke için ciddi bir ekonomik açılım getireceğini vurgulayarak, 23 Ocak’ta yapılacak erken seçimden sonra İmar Yasası’nda değişikliğe gidileceğini, söz konusu değişiklikle her türlü sıkıntı ve şikayetin kısa sürede değerlendirileceğini söyledi.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda bugün gerçekleşen imza töreninde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve yurtdışında olan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yerine Asbaşkan Ahmet Öztenay katıldı.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu yetkilileri de imza töreninde hazır bulundu.

İmar Planı, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi belediyelerinin hudutlarında yer alan Gazimağusa, Mutluyaka, İskele, Ötüken, Kuzucuk, Aygün, Sınırüstü, Boğaziçi, Boğaztepe, Boğaz, Kalecik, Yarköy, Turnalar, Kurtuluş, Ergazi, Ardahan, Ağıllar, Altınova, Topçuköy, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Muratağa, Sandallar ve Atlılar yerleşim yerlerini kapsıyor.

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