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Sucuoğlu: İşçi ve emekçi kardeşlerimizin gününü tebrik ediyorum

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Sucuoğlu: İşçi ve emekçi kardeşlerimizin gününü tebrik ediyorum
Sucuoğlu: İşçi ve emekçi kardeşlerimizin gününü tebrik ediyorum

Bahar Şenliği havasında kutlanan 1 Mayıs Emek  ve Dayanışma Bayramı toplumda  dostluk ve dayanışmanın artması, birlik ve beraberliği pekiştirmesi  bakımından çok anlamlı bir gündür. 

Bu günün özüne ve anlamına yaraşır şekilde huzur ortamında kutlanması konusunda hepimizin sorumluluk bilinciyle davranacağına yürekten inanıyorum.

Emeklerinden  ve alın terlerinden başka sermayeleri olmayan, ülkemizin büyümesinde  ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin gününü tebrik ediyorum.

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