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Sucuoğlu, İslam Âleminin Berat Kandili’ni Kutladı

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Sucuoğlu, İslam Âleminin Berat Kandili’ni Kutladı
Sucuoğlu, İslam Âleminin Berat Kandili’ni Kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Berat Kandili’nin gönül bağlarını, birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Sucuoğlu, Berat Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajda, "Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan Berat gecesinin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, tüm insanlığın büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığı bu günlerde, bu hayırlı geceyi fırsat bilerek yapılacak dualarımızın kabul olmasını, tüm dünyanın sağlık mutluluk ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm İslam âleminin Berat Kandili mübarek olsun” dedi.

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