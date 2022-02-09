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Sucuoğlu: "İstikrarlı hükümet yolunda resmi süreci başlattık. Yararlı görüşmeler yaptık."

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Sucuoğlu: "İstikrarlı hükümet yolunda resmi süreci başlattık. Yararlı görüşmeler yaptık."
Sucuoğlu: "İstikrarlı hükümet yolunda resmi süreci başlattık. Yararlı görüşmeler yaptık."

Sucuoğlu: "İstikrarlı hükümet yolunda resmi süreci başlattık. Yararlı görüşmeler yaptık."

Sucuoglu, ilk gün temaslarıyla ilgili şu görüşleri paylaştı:

"İstikrarlı bir hükümet kurma yolunda resmi adımlarımızı bugün itibarıyla atmaya başladık. Meclisimizde sandalyesi bulunan siyasi partilerimizi ayrı ayrı ziyaretlerle, hem görüşlerini alıyoruz hem de kendi vizyonumuzu hatırlatıyoruz. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile heyetlerine, ev sahipliği için teşekkür ediyoruz.

İlk gün görüşmelerimiz oldukça yararlı geçmiştir. Yarın HP Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay, Cuma Günü de CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman ve heyetleriyle görüşmelerimiz olacak. UBP'nin öncülüğünde, kısa sürede hükümeti kurmayı ve ülkemizin sorunları için el birliğiyle çalışmayı arzuladığımızı yinelemek istiyorum."

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