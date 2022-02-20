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Sucuoğlu: Kabine Listelerini Şaşkınlık İçerisinde Takip Ediyorum

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Başbakan Sucuoğlu sosyal medyada yayınlanan kabine listelerini hayretle takip ettiğini açıkladı
Sucuoğlu: Kabine Listelerini Şaşkınlık İçerisinde Takip Ediyorum

Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden hükümet kurma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu açıklamasında, UBP’nin genel Başkanı olarak, yeni bir hükümette Başbakanlık görevi üstlenmenin heyecanını yaşadığı belirtti.

Hükümeti kurma görevini alır almaz, yoğun bir dokuz gün yaşadıklarını ifade eden UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, siyasi partilerin tümü ile samimiyetle görüştüklerini dile getirerek, “Sonuçta, yeni bir hükümet modeli olarak UBP-DP- YDP formülünde mutabık kaldık” dedi.

Sucuoğlu, ortaya çıkan sonucu ve süreci UBP MYK ve PM’de ele aldıklarını hatırlatarak, “Arkadaşlarımızla yararlı toplantılar yaptık. Büyük destekleri için partime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“UBP olarak 23 Ocak seçimlerine tek başına iktidar hedefiyle girdik. Halkımızdan bu yönde oy talep ettik. Tek başına iktidar hedefi, UBP’nin başarı hanesine yazılacak yeni bir tarihi zaferden çok, ülkenin süregelen sorunlarına neşter vurmak içindi.

Halkın takdiri ortada. Yine en büyük sorumluluğu UBP’ye vermiştir. Halkın takdirini, ortaya çıkan sonucu artık tartışmanın faydası yok. Halkın kararını sorgulamak kimsenin haddi değil”

 

“KABİNE ÇALIŞMALARIMI HASSASİYETLE SÜRDÜRMEKTEYİM”

Kurulması planlanan UBP-DP-YDP hükümetinin bir önceki hükümetten farklı olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Başlı başına dağılım, aritmetik olarak çok farklıdır” dedi.

Bakanlar Kurulu kabinesinde kimlerin olacağıyla ilgili haberleri sosyal medyadan ‘şaşkınlık’ içerisinde takip ettiğini, bunların gerçeği yansıtmadığını belirten Sucuoğlu, “Kabine üzerinde çalışmalarımı hassasiyetle sürdürmekteyim” ifadelerini kullandı.

En kısa sürede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Bakanlar Kurulu listesini sunacağını ifade eden UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, “Şimdiden hayırlı olsun. Zor bir görev ama anavatan Türkiye’mizin desteği ve hizmet azmimiz sayesinde başaracağımızdan kuşkumuz yoktur” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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