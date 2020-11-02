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Sucuoğlu: Kabinede yer alacak isimler başarıya aç ve çalışkan isimler olacak

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UBP Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu ve “Bizim bütün insanları kucaklamamız gerekir. Herkesi kucaklamalıyız” dedi.
Sucuoğlu: Kabinede yer alacak isimler başarıya aç ve çalışkan isimler olacak

UBP Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu ve “Bizim bütün insanları kucaklamamız gerekir. Herkesi kucaklamalıyız” dedi.

Hükümeti kurma görevi kendisine verilirse, kuracağı kabinede yer alacağı isimlerin başarıya aç ve çalışkan isimlerden oluşacağını söyleyen Sucuoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi haritası bize çok şey öğretti. Bu haritaya bakarak yola çıkacağız ve küskünleri nasıl kazanabiliriz. Hükümeti kurarken de bu hususlara dikkat belirteceğiz.

Benim bakacağım performans temelli olacak. Bütünleştirici olacağız, kutuplaştırıcı değil. Zaten kabine kafamda büyük oranda hazır” dedi.

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