Sucuoğlu: Kabinede yer almak isterim

“Çok fazla zaman kaybetmeden yeni hükümet programı ile hemen faaliyete geçmek lazım. Halk çare üretme bekliyor. Bu yönde de çok hızlı hareket etmemiz lazım çünkü artık bıçak kemiğe dayandı”....

“BU HÜKÜMET KOLAY BİR HÜKÜMET OLMAYACAK”

“NE MÜNASEBET. BUNU HAKARET KABUL EDİYORUZ”

“HÜSEYIN BEY HAKLIDIR. EN AZINDAN BİR KAHVE İÇİLMELİYDİ”

“KABİNEDE YER ALMAK İSTERİM”

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu Birinci Boyut’a konuk oldu.

İşte Sucuoğlu’nun açıklamalarından bazı notlar..

“Çok fazla zaman kaybetmeden yeni hükümet programı ile hemen faaliyete geçmek lazım. Halk çare üretme bekliyor. Bu yönde de çok hızlı hareket etmemiz lazım çünkü artık bıçak kemiğe dayandı”....

“Bu hükümet kolay bir hükümet olmayacak. Bu hükümeti bekleyen çok ciddi sorunlar var. Çok ciddi bütçesel problemler var. Boşa geçirdiğimiz her gün de esasında krizin daha da derinlere gitmesine sebep oluyor”...

“Şuanda çok net bir görüntü yok. Hangi bakanlığın hangi partide yer alacağı bu da daha masaya yatırılmadığı için buna yönelik haberleri biraz abartılı buluyorum ancak yine de anlayışla karşılıyoruz”....

“Tabii ki herkes gibi kabinede yer almak isterim.21 vekiliz sayın başkanı, meclis başkan yardımcısını ve genel sekreteri çıkarırsak yani 18 milletvekili de bu görevi arzu eder. Kabinede tecrübe ile yeni enerjinin bir şekilde harmanlanması ile güzel birşey ortaya çıkar” …

“Yani sanki HP yeni hükümette bütün yolsuzlukları ortaya çıkaracak, UBP de karşı çıkacak. Ne münasebet. Biz bunu hakaret kabul ediyoruz. Olur mu böyle birşey! çıkarsınlar desteğimizi verelim. Veya beraber çıkaralım. Zaten dosyalar Nisan’dan beridir duruyor. Bir yıl geçti. UBP kadroları ile bu konuda hassasiyetini en az Halkın Partisi kadar gösterecektir. Bunu da hep birlikte yaşayacağız”…

“Doğrudur Hüseyin(Özgürgün) bey belli konularda kırılmıştır. Haklıdır da. Ben bunu da söyleyeyim yani en azından bir kahve içilmeliydi diye düşünüyorum. Ama buna rağmen gösterdiği olgunluk da ortadadır. Diyor ki! “Ben kırgınım, tabanda büyük oranda bu yönde kırgın ama bizim Parti Meclisi’nin, MYK’nın vereceği karar ne ise de bunun arkasında durmasını biliriz”. İşte bu da bir ölçüde sorumluluktur”….