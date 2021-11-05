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Sucuoğlu, Kabinesini Tatar’a Sundu

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Sucuoğlu, Kabinesini Tatar’a Sundu... UBP-DP Koalisyon Hükümeti Kuruldu
Sucuoğlu, Kabinesini Tatar’a Sundu

Yeni Kabine Cumhurbaşkanı Tatar Tarafından Onayladı

Sağlık Bakanı Üstel’in Yerine Ali Pilli Yeniden Bakan Oldu

Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı Sunat Atun’un Olurken Üstel Dışındaki Ubp’li Bakanlar Yerini Korudu

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında kurulan Ulusal Birik Partisi-Demokrat Parti (UBP-DP) koalisyon hükümeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu.

Tatar, Sucuoğlu başkanlığındaki kabineyi onayladı.

Geçen hafta sonu UBP kurultayında Genel Başkanlığa seçilen Faiz Sucuoğlu, Meclis’te bulunana siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından oluşan kabineyi bugün 13.30'da Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu.

Cumhurbaşkanlığında yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Sucuoğlu, basına kabineyi açıkladı.

UBP’nin Başbakanlık ve 8 bakanlık, DP’nin ise 2 bakanlık aldığı kabinedeki bakanlar şöyle: 

“Başbakan Faiz Sucuoğlu (UBP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP), Maliye Bakanı Dursun Oğuz (UBP), İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman.”

Kabinede UBP-DP-YDP koalisyonda görev yapan bazı bakanlar yerlerini korurken bazı değişiklikler de oldu. 

Üçlü azınlık hükümetinde YDP’den Erhan Arıklı’nın yürüttüğü Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na Sunat Atun atanırken DP kanadından bakanlar yerlerini korudu.
UBP’li bakanlardan Sağlık Bakanı Ünal Üstel yerine de yine aynı partiden eski Sağlık Bakanı da olan Ali Pilli getirildi.

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