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"Sucuoğlu, Kemal Deniz Dana'yı görevden alacak" iddiası

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Faiz Sucuoğlu’nun halka verdiği istihdam veya atama yapılmayacak sözünü de gelen baskılar nedeniyle tutamadığı ve Kemal Deniz Dana’nın görevden alınma yazısını Cumhurbaşkanlığı’na gönderdiği öğrenildi.
"Sucuoğlu, Kemal Deniz Dana'yı görevden alacak" iddiası

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun, KOOP iştirakleri Binboğa Yem Fabrikası ve Levazım’a seçim yasaklarına günler kala gerçekleştirmek istediği 25 kişilik istihdama karşı duran Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın görevden alınması isteğine baskılara direnemeyerek onay verdi.

Faiz Sucuoğlu’nun halka verdiği istihdam veya atama yapılmayacak sözünü de gelen baskılar nedeniyle tutamadığı ve Kemal Deniz Dana’nın görevden alınma yazısını Cumhurbaşkanlığı’na gönderdiği öğrenildi. Seçim yatırımı olarak yapılmak istenen istihdamların hem Levazım hem de Binboğa Yem Fabrikası’na ciddi bir maliyet yükü bindireceği kurum içerisinde konuşuluyor. Bilindiği üzere Demokrat Parti Genel Başkanı Ataoğlu, Dana’nın görevden alınmaması durumunda Bakanlar Kurulu kararlarına imza atmama noktasında Başbakan Faiz Sucuoğlu’na telkinde bulunmuştu.

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