  • BIST 1.911,15
  • Altın 776.11435
  • Dolar 13.7302
  • Euro 15.529
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Sucuoğlu: Kendi Kendi Kendine Yetebilen Ekonomik Yapı Öngörüyoruz

» »
Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya ve İstanbul Şubesi’nden bir heyet, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti.
Sucuoğlu: Kendi Kendi Kendine Yetebilen Ekonomik Yapı Öngörüyoruz

Heyette yer alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye’deki iş adamlarının KKTC’de neler yapabileceği konusunda gözlem ve diyalog kurmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ise iki devlet tek millet vurgusu yaparak, “Anavatandan kendimizi hiçbir zaman ayrı görmedik” dedi.

Başbakan Sucuoğlu,Pandeminin ülkedeki lokomotif sektörler olan turizm ve yükseköğrenimi başta olmak üzere diğer sektörlerin de ciddi boyutta etkilediğini belirtti.
Sucuoğlu, “23 Ocak’taki erken genel seçimlerden sonra bu iki sektörün yanı sıra belli ki başka yeni sektörleri de bu iki sektörün yanına katmamız gerektiğini gördük. Ülke sadece iki sektörle değil birçok sektörle ayakta durabilir. En büyük hedefimiz KKTC’yi ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran bir ülke durumuna getirmektir. Anavatan her dönemde karşılıksız yardım eden, Kıbrıs Türkünü büyük sıkıtılardan kurtaran anavatanın katkıları ile ortak paydada hep birlikte KKTC’yi ekonomik anlamda ayakta tutma çabamız var” (SES).

23 Ocak’tan sonra ciddi radikal açılımlar yapacaklarının altını çizen Başbakan, “Tanınmamışlık ve ambargolar ciddi bir problem ama Kıbrıs Türkü 1974’ten sonra hep itilmenin, kakılmanın dezavantajını yaşadı. Bana göre gün, tanınmamışlığın yarattığı dezavantajı avantaja döndürme zamanıdır” dedi.

KKTC’nin yatırım ve yatırımcı dostu bir ülke olacağını ifade eden Sucuoğlu, yatırımcının önünü açmak için her türlü faaliyetin ortaya konacağını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTMMOB 61 Yaşında… Aysal: Mesleğimiz Onurumuz, Birliğimiz Gururumuz03 Aralık 2021 Cuma 15:12
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Davetini BM Aracılığıyla Resmen iletiyor03 Aralık 2021 Cuma 15:04
  • Sucuoğlu: Kendi Kendi Kendine Yetebilen Ekonomik Yapı Öngörüyoruz03 Aralık 2021 Cuma 14:58
  • Cumhurbaşkanı Tatar, BRT' deydi03 Aralık 2021 Cuma 14:51
  • 3 Aralık 2021 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi03 Aralık 2021 Cuma 14:32
  • Cumhurbaşkani Tatar İTÜ-ETA Vakfi Ve Doğa Okullari Gala Yemeğine Katildi03 Aralık 2021 Cuma 14:27
  • Arıklı; Engellerimiz Bizi Yeteneklerimizle Buluşturur, Bizi Daha Güçlü Kılar03 Aralık 2021 Cuma 14:22
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı: Bu girişim karşısında gereken tedbir alınacaktır03 Aralık 2021 Cuma 13:36
  • Limasol'da 3 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi03 Aralık 2021 Cuma 13:34
  • Öğrenciler Zeytinle İlgili Bilgilendirildi03 Aralık 2021 Cuma 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti