Sucuoğlu: Kendi Kendi Kendine Yetebilen Ekonomik Yapı Öngörüyoruz

Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya ve İstanbul Şubesi’nden bir heyet, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti.

Heyette yer alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye’deki iş adamlarının KKTC’de neler yapabileceği konusunda gözlem ve diyalog kurmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ise iki devlet tek millet vurgusu yaparak, “Anavatandan kendimizi hiçbir zaman ayrı görmedik” dedi.

Başbakan Sucuoğlu,Pandeminin ülkedeki lokomotif sektörler olan turizm ve yükseköğrenimi başta olmak üzere diğer sektörlerin de ciddi boyutta etkilediğini belirtti.

Sucuoğlu, “23 Ocak’taki erken genel seçimlerden sonra bu iki sektörün yanı sıra belli ki başka yeni sektörleri de bu iki sektörün yanına katmamız gerektiğini gördük. Ülke sadece iki sektörle değil birçok sektörle ayakta durabilir. En büyük hedefimiz KKTC’yi ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran bir ülke durumuna getirmektir. Anavatan her dönemde karşılıksız yardım eden, Kıbrıs Türkünü büyük sıkıtılardan kurtaran anavatanın katkıları ile ortak paydada hep birlikte KKTC’yi ekonomik anlamda ayakta tutma çabamız var” (SES).

23 Ocak’tan sonra ciddi radikal açılımlar yapacaklarının altını çizen Başbakan, “Tanınmamışlık ve ambargolar ciddi bir problem ama Kıbrıs Türkü 1974’ten sonra hep itilmenin, kakılmanın dezavantajını yaşadı. Bana göre gün, tanınmamışlığın yarattığı dezavantajı avantaja döndürme zamanıdır” dedi.

KKTC’nin yatırım ve yatırımcı dostu bir ülke olacağını ifade eden Sucuoğlu, yatırımcının önünü açmak için her türlü faaliyetin ortaya konacağını söyledi.