Sucuoğlu: KIB-TEK ile El-Sen Arasında Anlaşma İmzalanmıştır

Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün El-Sen ile imzaladıüı metnin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetimi ile El-Sen arasında bugün gün boyu devam eden müzakerelerin zeminini oluşturduğunu ve kendisinin tanıklığı ve onayıyla Kıb-Tek Yönetimi ile El-Sen arasında bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

“Hükümetimiz elektrik enerjisi konusunu yeni dönemde öncelikleri arasına almış ve elektrik konusunun tartışma konusu olmaktan çıkması için var gücüyle çalışacaktır” diyen Sucuoğlu, “Başbakan olarak ne şahsi geleceğimizi, ne de siyasi kaygılarımızı, halkın çıkarları ve yararına olacak icraatların önünde asla tutmayacağız ve halkımızın menfaatine olan her işe imzamızı atmak yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz “ ifadelerini kullandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın eylemi, ülkenin büyük bir kısmını uzun süre karanlıkta bırakma noktasına getirmiş, kamu yönetiminde, ciddi aksamalara yol açmış, stratejik kurumlarda, görevleri durma noktasına getirmiştir. Böyle bir ortamda iken, görüşmeler vesilesiyle dün akşam geç saatlerde, Kıb-Tek Yönetimi ile El-sen tarafından bir niyet metni hazırlanmıştır.

Durumun aciliyeti ve enerji üretiminin durma noktasına gelmesi tehlikesi ve hükümetin uzlaşı arzusunu ortaya koymak için söz konusu metin tarafımdan imzalanmasıyla eylem dün gece askıya alınmıştır.

Metin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetimi ile El-Sen arasında bugün gün boyu devam eden müzakerelerin zeminini oluşturmuştur.

Mutlulukla ifade edebilirim ki, Başbakan olarak benim tanıklığım ve onayımla Kıb-Tek Yönetimi ile El-Sen arasında bugün bir anlaşma imzalanmıştır.

Niyet metni ile geçici olarak askıya alınan eylem bu anlaşma ile tamamen kaldırılmıştır.

Bundan sonraki süreçte KIB-TEK Yönetimi ile El-Sen, hükümetin desteği ile, bu ülkenin en önemli kurumlarından biri olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yapısal ve mali sorunlarının çözümü konusunda birlikte çalışmak konusunda da prensipte mutabakata varılmıştır.

Hükümetimiz elektrik enerjisi konusunu yeni dönemde öncelikleri arasına almış ve elektrik konusunun tartışma konusu olmaktan çıkması için var gücüyle çalışacaktır.

Başbakan olarak ne şahsi geleceğimizi, ne de siyasi kaygılarımızı, halkın çıkarları ve yararına olacak icraatların önünde asla tutmayacağız ve halkımızın menfaatine olan her işe imzamızı atmak yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”