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Sucuoğlu: Kıb-Tek Mevcut Durumda Sürdürülebilir Bir Yapıda Değil

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Sucuoğlu: Kıb-Tek Mevcut Durumda Sürdürülebilir Bir Yapıda Değil
Sucuoğlu: Kıb-Tek Mevcut Durumda Sürdürülebilir Bir Yapıda Değil

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu,  Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda yaşanan akaryakıt sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, yeni hükümetin ilk hedefinin Kıb-Tek olacağını kaydederek, Kıb-Tek’in sürdürülebilir bir durumda olmadığının altını çizdi ve buna petrol fiyatlarındaki yükseliş de eklendiğinde büyük bir sorun oluştuğunu söyledi.

Son dönemde dünyada belli ülkelerde kullanılmaya başlanan yeni bir enerji türünden de bahseden Sucuoğlu, bu konuda teknik heyetlerin yapacağı inceleme sonrasında konuyu değerlendireceklerini kaydetti. .

Elektrik zammına ilişkin soruyu da yanıtlayan Başbakan Sucuoğlu, hedeflenenin “çok tüketenin çok ödeyeceği bir sistem olduğunu ancak henüz daha netleşmiş bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

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