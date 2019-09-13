Sucuoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yaptı

Kazakistanlı sanatçılar Yerlan Nazarkulov, Aidos Seydakul, Amanat Nazarkul, Kuralay Amanzholova’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak ayrı ayrı hazırladığı ve 50 eserden oluşan 4 Kişisel Resim Sergisi ile Türkiye’den akademisyen sanatçılar Tahir Büyükkaragöz, Serpil Kaptan, Nur Olcay Kurt, Engin Ümer ile Adem Yücel’in 35 eserinden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen 5 ayrı serginin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ile davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fkaültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Türkiye Sanatçıları adına Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Dr. AdemYücel, Kazakistanlı sanatçılar, Aidos Seidakul, Kuralay Amanzholova, Yerlan Nazarkulov, Amanat Nazarkul ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Bilim, Sanat ve İnovasyon Birleştirildi…

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, 1988 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Yakın Doğu Üniversitesinin eğitimde başarıyla dolu 40 yılı geride bıraktığını ve dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girme yolunda ilerlediklerini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitelerine ek olarak 2018-2019 Öğretim yılında 60 yaş üzeri bireyler için “+60 Yaş Tazelenme Üniversitesi’ni” , Haziran ayında ise Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi olan “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi”’nin eğitim-öğretim hayatına geçirildiğini belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi ve Hayvan Hastanesi’yle birlikte Girne Üniversitesi Dr Suat Günsel Hastanesi ve Diş Hastanesi dahil olmak üzere 5 hastane ile toplumumuza ve bölgeye dünya standartlarında sağlık hizmeti sundurduklarını da aktaran Prof. Dr. Özkul, bu yaz dönemi içerisinde 22 Ülkeden 61 öğrencinin değişim programları sayesinde Yakın Doğu Üniversitesine geldiğini ve bu yıl ilk defa Erasmus Programı kapsamında Litvanya’ya öğrenci gönderdiklerini kaydetti.

Prof. Dr. Özkul, “Son üç yılda kendi öz kaynaklarımızla desteklediğimiz BAP tarafından 380 araştırma projesi kabul edilmiş ve bunların 120’si tamamlanmıştır. Yakın Doğu Üniversitesinden bir doktora öğrencimiz 2019-2020 Öğretim yılı güz döneminde CERN projesine katılmaya hak kazandı. RA-25 ve RA-27güneş enerjili araba projesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli elektrikli otomobili olan Günsel, Robotik Futbol Takımı, Teknoloji Transfer Ofisi NERITA ile teknoloji alanında atılan dev adımlar ve sanatta Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi ile tüm Türki Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarıyla, Türkiye’yi Kuzey Kıbrıs’ta bir “Bilim, Sanat, Teknoloji ve Tarih Köprüsü”yle buluşturuyoruz” diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesini bir kuşun iki kanadı misali bilim ve sanatı birleştirdiğini de dile getiren Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Ailesi olarak bilime verdikleri önem kadar sanata ve müzeciliğe de önem verdiklerinden bahsetti. Prof. Dr. Özkul, “İçlerinde bilim, teknoloji ve sanatı birleştirdiğimiz üç müzemiz (Kıbrıs Araba Müzesi, Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi) Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde ziyaretçilerine bilim, teknoloji ve sanatla dolu zamanlar geçirmelerini sağlıyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türk Resim Sanatının Öncü Bir Merkezi Olacak…

Türkiye Sanatçıları adına Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Adem Yücel’de, büyük sanatçı rezidansı organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederek türk kültürü ve sanatının icra edildiği organizasyonun önemini yerinde görerek etkilendiklerini söyledi. Yücel, “Sanatsal içeriği ve sanatçılarının, eserlerinin çeşitliliği ve yakın zamanda açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Türk resim sanatının önemli ve öncü bir merkezi olacaktır. Bu organizasyon içerisinde olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Yüzyıllar Boyunca İz Bırakacak…

Kazakistanlı sanatçı, Aidos Seidakul Bu anı Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in desteği ve inisiyatifi ile yaşadıklarını dile getirerek, verimli çalışabilmeleri için sağlanan uygun atmosfer ve özel ilgiye şükranlarımı sundu. Seidakul, “Burada birçok yeni konu öğrendim ve benim için unutulmaz bir tecrübe oldu. Bana güvendiğiniz ve itibar ettiğiniz için teşekkür ederim. Eminim ki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi küresel düzeyde ismini duyurarak yüzyıllara iz bırakacaktır” sözlerini kullandı.

Tarihte İz Bırakacak Bir Oluşuma Katıldığım İçin Çok Mutluyum…

Sanatçı Kuralay Amanzholova’da, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağında bulunduğumdan dolayı ve bu tarihe iz bırakacak olan sempozyuma katıldığım için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Dr. Suat İ.Günsel’e Türk dünyasının toplumların ve ülkelerin manevi gelişmesine dönuk attığı her adım için sadece kendi adıma değil, halkım adına şükranlarımı sunmak isterim. Ayrıca burada bugün bulunma fırsatını bize sunduğunuz ve bize destek sağladığınız için sonsuz minnettarız” dedi.

Eserlerimin Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde Yer Alacak Olmasından Gurur Duyuyorum…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde açtığı serginin kendisi için çok önemli olduğunu belirten sanatçı Amanat Nazarkul’da, “Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında çalışma yaratma benim için büyük bir hazdır. Eserlerimin Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde yer alacak olmasından dolayı gururlu olduğumu belirtmek isterim. Sayın Dr. Suat İ.Günsel, bu fırsatı sunduğunuz için, sıcak bir karşılama ve gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Türk Halklarını Korumak ve Birleştirmek Adına Büyük Bir Misyon Yerine Getiriliyor…

Sanatçı Yerlan Nazarkulov ise, Birleşmiş Türk dünyasının gerçekleşmesi mümkün bir hayal olduğunu dile getirerek, çatışma dolu bu dünyada bir birimizi korumak adına, Türk halklarının birliğinin gelecek nesiller için bir gereklilik olduğuna vurgu yaptı.

Nazarkulov, “Türk halkları kültür ve gelenek açısından çok zengin ve bu zenginlik sanat vasıtası ile yansıtılır ve biriktirilir. Sanat, zihnimizin yanı sıra gönlümüze de pozitif bir etki yapar. Böylelikle maddi ve manevi değer kazanır. Yaşadığımız küreselleşmiş dünyada sınırların ve kimliklerin bulanık olmasından dolayı etnik temelli kültür ve bilinç yıkılmaktadır. Bu durumu durdurabilecek tek bir güç vardır o da sanattır. Kazakistan sanatçılarının adına Dr. Suat İ.Günsel’e sonsuz şükranlarımı sunmak isterim. Türk kültürünü ve halklarını korumak, birleştirmek niyeti ile sürdürdüğünüz faaliyetler büyük bir misyonu gerçekleştiriyor. Kıbrıs adasında sizin konuk severliğiniz sayesinde sanatta üretkenlik ve kişisel gelişme açısından da güzel zaman geçirdik” ifadelerini kullandı.

Bakan Dr. Sucuoğlu: “ Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Alanında Dünya Birinciliğine İlerliyor…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da yaptığı konuşmasında, katıldığı sergi açılışlarında birçok sanatçının yapmış olduğu eserleri izlediğini dile getirerek 11 ay önce başlanan müze çalışmalarında yüzlerce sanatçının yaklaşık 14 bin esere ulaşmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Bakan Sucuoğlu konuşmasında: “Bu yeni bir sürpriz değil. Çünkü Suat Hoca zoru ve hep birinciliği, liderliği seviyor. Basketbol Takımı Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmuştu. Şu anda konulan hedeflerde bir elektrikli araba fabrikası, dört dörtlük bir Tıp Fakültesi ve Üniversite yanında Avrupa birinciliği yetmiyor. Özellikle Türkî Cumhuriyetleri temsiliyet bakımından sanatta ise Dünya birinciliğine doğru ilerliyor. Buraya gelen yüzlerce sanatçı ülkelerinde döndükleri zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir Yakın Doğu Üniversitesi veya Dr. Suat İ.Günsel olduğunu anlatıyorlar. Sanatçıların ağzından gittikleri ülkenin reklamı bana göre paha biçilemez. Yakın Doğu Ailesi, KKTC’ye sadece sanat anlamında değil tanıtım anlamında da çok büyük bir görev üstleniyor.”

Sadece Sanat Anlamında Değil Tanım Anlamında da Büyük Bir Görev Üstlendi…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış dünyada sanatsal anlamda tanıtılması ve sanata verilen önemin anlatılmasının paha biçilmez bir tanıtım olduğunu ifade eden Bakan Dr. Faiz Sucuoğlu, “Hükümet olarak bu büyük görevi üstelenen aynı zamanda sanata ve bilime verilen önemden dolayı Yakın Doğu Ailesine teşekkür ediyoruz. Bünyesinde barındırdığı 7 bin çalışanı ile ekonomiye de katkı koyan Yakın Doğu Üniversitesi’nin ortaya koyduğu girişimci başarıların artmasını temenni ediyorum ” diyerek konuşmasını noktaladı.

Sanatçılara Ödüller ve Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Türkiye Baskı Resim sanatçılarına teşekkür belgesi takdim edildi. Kazakistanlı sanatçı Kuralay Amanzholo’ya “Gümüş Anahtar Onur Ödülü”, Amanat Anazarkul’a “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” ile Uluslarası Resim Ustalarına verilen “Uluğ Beg Ödülü”, sanatçı Aidos Seidakul’a ise Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev anısına gelecek vaat eden Genç Sanatçılara Alasya Ödülleri kapsamında verilen “Dogdurbek Nurgaziyev Ödülü” takdim edildi.

Sergi Kurdelesi Kesildi…

Ödül takdimi sonrası 4 ayrı kişisel resim sergisi ile Türkiye Baskı Resim Sanatçıları sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiler gezilerek eserler incelendi. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5 ayrı sergi, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 27 Eylül 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.