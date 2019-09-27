Sucuoğlu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde üç serginin açılışını yaptı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde Özbekistanlı Resim sanatçıları Nodir Shoabdurahimov, Khasan Aminov ve Kazakistanlı resim sanatçısı Omirzak Rystan'a ait toplam 55 eserden oluşan 3 ayrı kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkezi’nde yer alan sergilerin açılışna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergilerin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Özbekistanlı sanatçılar Nodir Shoabdurakhimov, Khasan Aminov ve Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; “Kıbrıs’ta İlk ve Tek Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) İle Üniversitemiz Bilim Üretim Merkezi Haline Gelmiştir...”

Sergilerin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite Modeli kapsamında yürüttüğü bilimsel, akademik ve sanatsal çalışmaların yanı sıra gelecek hedeflerinden de söz etti.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak bütün çağdaş yöntem ve araçları en etkili biçimde kullanarak dünyanın en iyi 500 üniversitesi içinde olmaya kararlı olduklarını belirten Prof. Şanlıdağ; “Ürettiğimiz bilim, Kıbrıs’taki Üniversitelerin çok önünde, Türkiye’deki üniversitelerin de yüzde onunun içindedir. Üniversitemiz bünyesinde bulundurduğumuz farklı araştırma merkezleri ve laboratuvarları sistematik olarak bütün araştırmacıların hizmetine sunmaktayız” dedi.

Kıbrıs’taki ilk ve tek Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi’ni işlevsel kılacak yapılanmanın Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde hayata geçirildiğini ve bu doğrultuda son 3 yıl içerisinde 380 bilimsel araştırma projesi üretildiğini, bunlardan 120’sinin tamamlanmış, 260’ının ise devam etmekte olduğunun altını çizdi.

Yakın Doğu Üniversitesi CERN Projesinde Yer Alıyor

Rektör Yardımcısı Şanlıdağ saniyede 1.5 trilyon veri işleme kapasitesi olan, dünyada kapasite açısından 13.sırada yer alan Süper Bilgisayarın Çin Parçacık Deneyi (CERN’le birlikte dünyanın en büyük projeleri arasındadır, 4 yıldır Yakın Doğu Üniversitesi projede yer almaktadır) ve WHO projelerine destek verdiğini ve Süper Bilgisayarın tüm Türk akademisyenler tarafından ücretsiz olarak kullanabildiğini vurguladı. “CERN projesine de geçtiğimiz ay itibarıyla Yakın Doğu Üniversitesi adına katılmış bulunmaktayız” diyen Rektör Yardımcısı Prof. Şanlıdağ, hedeflerinin 2 yıl içerisinde bir araştırma grubu ile Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına bu projede yer almak olduğunu söyledi.

“Yakın Doğu Üniversitesi Dünya Sanatını Bu Coğrafyada Birleştiriyor”

Prof. Şanlıdağ son olarak sanata ilişkin yaptığı konuşmasında, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesinin farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getirerek yaratıcılıkta özgürlük sağlayan eşsiz bir proje olarak Dünya sanatını bu coğrafyada birleştirdiğini belirterek, “Bugün de Özbekistanlı resim sanatçıları Nodir Shoabdurahimov’a ait 17 eser, Khasan Aminov’a ait 20 eser ve Kazakistanlı resim sanatçısı Omirzak Rystan’a ait 17 eserden oluşan, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırlanan kişisel resim sergilerinde birlikteyiz. Sanatçılarımıza Üniversitemiz adına bu önemli projeye desteklerinden dolayı içtenlikle teşekkür ederim” dedi.

Khasan Aminov; “Yakın Doğu Üniversitesi Çatısı Altında Çalışmak, Üretmek Benim İçin Büyük Bir Hazine”

Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Sergi Salonu’nda yer alan sergilerin açılışında konuşan Özbekistanlı sanatçı Khasan Aminov, öncelikle Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'e daveti ve bu benzersiz muhteşem projenin bir parçası olma fırsatını kendilerine sunduğu için teşekkür etti. “Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında çalışmak, üretmek benim için büyük bir hazinedir” diyen sanatçı Aminov; “Eserlerim birbirine benzemez ve farklı motivasyonlar ve enerji içerir. Onların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer alacak olmasından dolayı gururlu olduğumu belirtmek isterim. Burada bugün bulunduğumdan dolayı, desteğiniz ve ilham dolu atmosferi sağladığınız için sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunmak isterim. Size ve yakınlarınıza sağlık, refah ve başarılar dilerim.”

Nodir Shoabdurahimov; Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in, Türk Dünyasının Kültürüne Yaptığı Katkıların Tarihi Bir Önemi Var”

Özbekistanlı sanatçı Nodir Shoabdurahimov ise, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in Türk dünyasının kültürüne yaptığı katkıların tarihi bir önemi olduğunu belirtti. Shoabdurahimov, “Biraz sonra açacağımız sergi ortak çabalarımızın bir sonucudur. Özbek ve diğer Türk halkların arasında olan derin bir dostluğun simgesidir. Özbekistan ressamları olarak böyle bir projenin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Bugün yanımızda olan herkese sonsuz minettarız. Herkese sağlık ve başarılar dileriz!”

Omirzak Rystan ; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Dünyada İlk ve Tek”

Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystan’da konuşmasının başında sanatçı dostlarını kişisel sergilerinin açılışı vesilesiyle kutlayarak, açılışa katılan konukları selamladı. Sanatçı Rystan, Türk dünyasının sanat ve kültürünü bir çatı altında barındıracak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin dünyada ilk ve tek olduğunu vurguladı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında olan bu sergilerin Türk halklarını birleştirdiğini, kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirdiğini ve bütünlüğü sağladığını söyledi.

Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystan son olarak; “Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel tarafından başlatılan bu yolun misyon ve amacına katkı sağlayacağımız için çok mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Bakan Faiz Sucuoğlu; “Yakın Doğu Üniversitesi Ülkemizin Dünyaya Açılımını Sağlıyor”

yaklaşık 120 sergi açılışını geride bırakmışız, yüzlerce sanatçı eserlerinde kendi ruhundan, enerjisinden ve yaratıcılığından bir parçasını bizlerle paylaştı. Uluslararası sanat dünyasından sanatçıları buraya davet eden Yakın Doğu Üniversitesi ülkemizin dünyaya açılımını büyük oranda sağlıyor. Buraya gelerek eserlerini yapan sanatçılar ülkelerine döndükleri zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtma ve anlatma bilgisine sahip oluyorlar. Bu da önemli büyük bir görevdir” diye konuştu.

Bakan Sucuoğlu; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Dünyanın En Büyük Müzesi”

Sanat eseri üretmek özel bir yetenektir ve herkes ona sahip olmuyor. Sanatçılarımızın yetenekleri onların eğitim ve çalışma tecrübelerinden kaynaklanmış olup, eserlerin yüksek kalitesinden de belli oluyor. Şu an 15.000 eserden oluşan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin dünyanın en büyük müzesi olduğunu söyleyebiliriz ve 15 Kasım 2020'de 20 Bin hedefine kesinlikle ulaşacaktır.

Gümüş Anahtar Onur Ödülü Takim Edildi…

Sergilerde yer alan konuşmaların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından Özbekistanlı sanatçılar Khasan Aminov, Nodir Shoabdurahimov ile Omirzak Rystan’a Gümüş Anahtar Onur Ödülü ve teşekkür plaketi verildi.

Sergi Kurdelesi Kesildi…

Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek 3 ayrı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergiler, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu ve Sanat Merkezi’nde, 7 Ekim 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.