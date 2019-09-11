Sucuoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ndeki 5 serginin açılışını yapacak

Kazakistanlı sanatçılar Yerlan Nazarkulov, Aidos Seydakul, Amanat Nazarkul, Kuralay Amanzholova’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak ayrı ayrı hazırladığı ve 50 eserden oluşan 4 Kişisel Resim Sergisi ile Türkiye’den akademisyen sanatçılar Tahir Büyükkaragöz, Ahmet Aydın Kaptan, Ata Yakup Kaptan, Serpil Kaptan, Nur Olcay Kurt, Engin Ümer ile Adem Yücel’in 35 eserinden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 5 ayrı serginin açılışı, 13 Eylül Cuma 2019 saat 09.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kazakistan Sanatçılarından Yerlan Nazarkulov’un savaş temalarını içeren 7 çalışması, Aidos Seydaku’un empresyonizm türünde hazırlanan 25 eseri, bağımsızlık sembolleri ile tarihi figürleri kullanan Amanat Nazarkul’un 2 büyük tablosu, bozkır amazonlarını ve pitoresk kompozisyonlar kullanan Kuralay Amanzholova’nın da 15 eseri izleyiciye sunulacak.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi’nden 7 akademisyen sanatçının da Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi baskı resim atölyesinde 7 gün boyunca gerçekleştirdikleri rezidans sonunda metal gravür, linolyum yüksek baskı teknikleri kullanarak hazırladıkları 35 eserden oluşan baskı resimler sergilenecek.

Özgün Eserler Hazırlanıyor…

Sanatçı rezidansı program koordinatörü ve sergi küratörü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, 9’uncusu gerçekleştirilen Yakın Doğu Baskı Resim Sanatçı Rezidansı ile ilgili olarak, “Çalışma disiplinleri tüm geleneksel baskı yöntemleri olan ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin baskı resim atölyelerinde gerçekleştirilen uluslararası bir sanat oluşumudur. Programımızın temel amacı çağdaş sanat alanında özellikle Türk dünyasındaki baskı resim sanatçılarına ev sahipliği yapmak ve katılımcı sanatçıların atölye ve stüdyolarda gerçekleştirdiği özgün eserlerinin 2020 yılında tamamlanacak 20.000 m2 kapalı alanı olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonunda yer almasını sağlamaktır. Şimdiye kadar 90’dan fazla baskı resim sanatçısını misafir eden sanatçı rezidansımız, sanatçılara araştırma ve üretim olanakları sağlamanın yanı sıra, geziler, seminerler, atölye söyleşileri de düzenlemektedir” dedi

Soyutlama ve Savaş Temalarını Yansıtacak…

Kazakistanlı sanatçı Yerlan Nazarkulov, 1969 yılında Taraz şehrinde doğdu. 1991-1997'de Almatı'daki T. Zhurgenov Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 1995'te Uluslararası bir sergi olan "Alem Saniaz" birincilik ödülünü kazandı. 1996 yılında "Ular" galerisinde kişisel sergisini açan sanatçı, 1998'de uluslararası "Zhiger" sergisinin birincilik ödülünü aldı. 1999'da Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Ödüllerine layık görülen sanatçının eserler ABD, Kanada, Fransa, Almanya, Danimarka, Hollanda, Büyük Britanya özel koleksiyonlarda bulunuyor. Soyutlama tarzında çalışmalar yapan Yerlan Nazarkulov savaş temalarını işlemektedir.

Ulusal Tarza Sahip Sanat Eserleri…

Sanatçı Aidos Seydakul, 1993 yılında Almatı bölgesinde doğdu. 2016 yılında Kazakistan Ulusal Pedagoji Üniversitesi'nden, 2018 yılında da Kazakistan Ulusal Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 2015 yılından beri Kazakistan Cumhuriyeti Genç Sanatçılar Birliği üyesidir. Cumhuriyetçi sergilerin katılımcısı olan sanatçı, 2006 yılında ‘Neva Paleti’ yarışmasını kazandı. 2015 yılında ise ‘Kazakistan Hanlığının 550. yıl dönümüne’ adanmış sergiye katıldı.

Resimlerinde Bağımsızlık Sembolleri, Tarihi Figürleri ve Çağdaşlığı Yansıtıyor…

Sanatçı Amanat Nazarkul 1959 yılında, Kazakistanda doğdu. 1988'de, Moskova Surikov Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 1991'den beri Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesiolan sanatçı bir dönem Astana Sanatçılar Birliği'nin başkanlığını da yaptı. 2000 yılında Almatı'da düzenlenen uluslararası “Master Class” festivalinde birincilik alan sanatçı kişisel sergilerin yazarıdır. 2001 yılında Astana Modern Sanatlar Müzesi'nde, 2003 yılında Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Kültür Merkezi'nde sergileri açıldı. Birçok uluslararası ve ulusal sergilerin katılımcısı olan sanatçının 2007 yılında Astana Ulusal Cumhuriyetçi Akademik Kütüphane’de kişisel sergisi açıldı.

Resim Çizgilerinde Renk Duygusunu İncelikle Kullanıyor…

Sanatçı Kuralay Amanzholova, 1974'te Kazakistan Almatı'da doğdu. 1996'da Zhurgenov Kazakistan Devlet Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 1999-2001 yılları arasında Kasteyev Devlet Sanat Müzesi'nde Almatı’daki genç sanatçılar "Zhiger" festivaline katıldı. 2001'de, Kasteyev Devlet Sanat Müzesi'nde Kazakistan'ın Bağımsızlığın 10. yıldönümüne adanmış bir sergiye katıldı. 2009'dan beri Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi olan sanatçının eserleri ABD, İsviçre, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da özel koleksiyonlarda yer alıyor. Çizgilerinde ince bir renk duygusu ve şaşırtıcı müzikaliteyi bir araya getiren Amanzholova Kuralay güzelliği, bozkır Amazonlarını etkileyici bir şekilde ortaya koyar.