Sucuoğlu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ndeki iki serginin açılışını yaptı

Kazakistanlı sanatçılar Murat Zhetpissaliev, Shalkar Kabdesh, Kazhybek Baimuldin, Bakhytbek Talkambaev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak ayrı ayrı hazırladığı ve 25 eserden oluşan Resim Sergisi ile Türkiye’den akademisyen sanatçılar Eren Laçin, Parvin Ghorbanzadeh Dizaji, Şeyma Topçu, Ümmihan Bulut, Yalda Jafari Yaghin, Asiye Sarioğlu Demirörs’ün 35 eserinden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda gerçekleştirilen 2 ayrı serginin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ile davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar adına Kazhybek Baimuldin, Türkiye’den gelen sanatçılar adına Parvin Ghorbanzadeh Dizaji ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Araştımacılarının Bilimsel Çalışmalarına 3 Patent Alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ açılışta yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri ile yarışan, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak, sahip olduğu eğitim ve araştırma birikimiyle enerjisini yerel ve küresel ölçekte toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için kullanmakta olduğunu belirtti.

Prof.Şanlıdağ; “Yakın Doğulu Akademisyenler 2018-2019 Akademik Yılında 1773 Bilimsel Etkinliğe Katılmış, 1507 Yayın Yapmışlardır”

Prof. Şanlıdağ, üniversite olarak öncelikli hedeflerinin yerel ve evrensel ihtiyaçlar çerçevesinde yeryüzündeki bütün canlıların yaşam standartlarını yükseltmek ve sürdürebilir kılmak için nihai hedef olarak, somut ürüne dönüşme potansiyeli olan, nitelikli bilim üretimini artıracak araştırmaları kurgulamak, yapmak, yönetmek ve desteklemek olduğunun altını çizerek; “Akademik personelimiz 2018-2019 Akademik Yılda 1773 bilimsel etkinliğe katılmış, akademik birimlerimiz ise toplam 665 bilimsel etkinlik düzenlemiştir. Üniversitemiz adına Web of Science’ta taranan 910, Scopus’ta 305 ve diğer uluslararası endekslerde 292 olmak üzere toplam 1507 yayın yapılmıştır. Bununla birlikte bu akademik birikim ürün geliştirme noktasında da karşılığını bulmuştur” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Bilimsel Çalışmalarına 3 Patent Alındı, 1 Patent Başvuru Aşamasına Geldi

Prof. Şanlıdağ ayrıca, 2018-2019 Akademik yıl içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları tarafından umblikal kord klempi, anti-aging etkili telomeraz aktivatörü ve anti kanser etkili tiyo antrakinon molekülü patentlerinin alındığını, bitkisel pastil ve bitkisel gıda giysisi patenti için ise başvuru yapılma aşamasına gelindiğini duyurdu.

Kazhybek Baimuldin: “Sn. Günsel, Sadece Müzeyi Yapmıyorsunuz, Sanat Dünyasının İsimlerini ve Ruhlarını da Göklere Kaldırıyorsunuz”

Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Kazhybek Baimuldin açılışta duygularını aktarırken birkaç gün önce sanatçı dostlarıyla birlikte deniz kıyısına gittiklerini ve oradaki izlenimlerini aktardı.

Baimuldin; “Nasıl bir dalga diğer dalgaları yakalayıp yükselir ve böylece muhteşem bir görsellik ve güzellik kesiti yaratır ya. İşte o an düşündüm ki bu güzelliğin arkasında büyük bir güç var. Bir taraftan su damlalarından oluşan denizin gücü, diğer taraftan ise rüzgâr. Ama yıkıcı olan değil pozitif olan bir güç” diyerek rüzgârın sadece denizi hareketlendirmediğini, izlenimlerini Winston Churchill’in bir sözüyle bağlayarak, ‘Kuşlar rüzgârın vasıtası ile uçar, rüzgâr kuşları kaldırır ve uçurur’ dedi. İnsanlarla ilgili de aynı şeyler söylenebilir. Sn. Dr. Suat Günsel, yüce fikrinizle sadece müzeyi yapmıyorsunuz, sanatçıların isimlerini ve ruhlarını da göklere kaldırıyorsunuz ve gençlere kanat verip uçuruyorsunuz. Size şahsım ve tüm sanat dünyası adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Parvin Ghorbanzadeh Dizaji; “Bizleri Onurlandırdığınız İçin Kendi Adıma Ve Katkısı Olan Tüm Sanatçılarımız Adına Çok Teşekkür Ediyorum”

Türkiye’den gelen Baskı Resim Sanatçıları adına konuşan Parvin Ghorbanzadeh Dizaji ise; “Sergi açılışımıza gelerek, bizleri onurlandırdığınız için kendi adıma ve katkısı olan tüm sanatçılarımız adına çok teşekkür ediyorum. Grubumuzun sanatçı katılımcıları, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü öğretim görevlilerinden oluşmaktadır. Bu sergimizde, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ürettiğimiz eserler, resim sanatının metal gravür, serigrafi ve linol baskı teknikleri ile çalışılmıştır. Sevgi ve büyük emekle üretilen tüm bu sanat eserlerini yapabilmemiz için, uygun çalışma ortamının sağlanmasına, içten duygularla misafir edilmemize olanak sağlayan, başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel Hocamız olmak üzere Günsel ailesine çok teşekkür ederiz. Ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin öğretim elemanlarına, özellikle Yücel Yazgın hocamızın baskı rezidansı ile ilgili aldığı sorumluluk ve desteği için teşekkür ederiz.” Dedi

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dış Dünyada Sanatsal Anlamda Tanıtılması ve Sanata Verilen Önemin Anlatılması Paha Biçilmez”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ise; “Bugün Üniversite kampüsü canlı, öğrenciler derslere başlamış, bizler de yeni bir serginin açılışını yaparak güzelliğe dokunma fırsatını yakaladık. Şu an müzakere sürecindeyiz, ancak siyasi çözüm arayışıyla birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış dünyada sanatsal anlamda tanıtılması ve sanata verilen önemin anlatılması anlamında bu etkinlikler paha biçilmez bir tanıtım. Buraya gelen yüzlerce sanatçı ülkelerine döndükleri zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir Yakın Doğu Üniversitesi veya Dr. Suat İ. Günsel olduğunu anlatıyorlar. Sanatçıların ağzından gittikleri ülkenin reklamının yapılması bana göre paha biçilemez. Yakın Doğu Ailesi, KKTC’ye sadece sanat anlamında değil tanıtım anlamında da çok büyük bir görev üstleniyor. Hükümet olarak bu büyük görevi üstlenen, aynı zamanda sanata ve bilime verdiği önemden dolayı Yakın Doğu Ailesine teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Sanatçılara Ödüller ve Teşekkür Belgeleri Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçılar ile Türkiye Baskı Resim sanatçılarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Sergi Kurdelesi Kesildi…

Ödül takdimi sonrasında resim sergisi ile Türkiye Baskı Resim Sanatçıları sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiler gezilerek eserler incelendi. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2 ayrı sergi, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 30 Eylül 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.