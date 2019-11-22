Sucuoğlu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ndeki iki serginin açılışını yaptı

Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystam’a ait eserlerden oluşan kişisel resim sergisi ve Tacikistanlı sanatçılar Bahrom İsmatov, Farrukh Negmatzade, Parvin Gulov ve Bahruz Zabirrov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları eserlerden oluşan karma resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Tacikistanlı sanatçılar adına …….ve kişisel sergisi açılacak Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystam ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

15 Kasım 2020’de 7 müze sanatseverlerle buluşacak

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasında, “Bir kültür hazinesinin birikimine şahitlik ediyoruz, bu hazine Yakın Doğu kampüsünde Müzeler Bölgesi’nde oluşuyor” dedi. Şanlıdağ 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birlikte Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ile kampüste 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını belirtti.

Kıbrıs Araba Müzesi dünyada ilk 5 içinde

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ müzeler hakkında ayrıca şunları söyledi; “2007 yılında kurulan Araba Müzemizde 100’ün üzerinde araba bulunmaktadır. Hem klasik hem de modern tarzı barındırmasıyla alanında tek ve otoriteler tarafından dünyada ilk 5 içerisinde gösterilmektedir.

7 Mayıs 2019’da hizmete giren Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi 18 yıllık çalışmanın ürünüdür. 10 Binden fazla bitki türü, canlı örnekleri ile fosil ve jeolojik materyal barındıran en zengin bitki müzesi hüviyetindedir.”

Milli Tarih Müzesi Kıbrıs Türkü’ne dair ilk müze

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi işbirliğinde kurulan Milli Tarih Müzesi Kıbrıs Türkü’nün tarihine dair ilk müzedir. Müzeye katkıda bulunan birbirinden değerli ve alanında uzman 35 bilim insanı 1570’lerden günümüze kadar bir tarihi süreci müzede yansıtacaklar.

Benzer şekilde, Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversiteleri işbirliğiyle ülkemizin ilk ve en kapsamlı Denizcilik Müzesi oluşturuluyor. Müzede Kıbrıs’ın Fethi, Doğu Akdeniz Denizcilik Tarihi, Osmanlı Donanması, Denizcilik Eğitimi Tarihi, Kıbrıs Barış Harekatı, Deniz Ticaret Tarihi, Sualtı Arkeolojisi ve Denizcilik Mirası ve Kültürü yaşam bulacak.

Temelleri 9 Ağustos 2018 de atılan ve pek çok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, eski eserler ve modern sanat alanındaki tüm yapıtların sergilenmesine olanak sağlayacak şekilde, bu coğrafyanın en büyük modern sanat müzesi olarak yükseliyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, çağdaş estetik değerler ve anlayışlar düşünüldüğünde, ülkemizin, uluslararası platform ve kendi özvarlığına hitap eden, seçme, biriktirme, koruma ve sergileme işlevlerini yükümlenen önemli bir müze olacaktır. Müze koleksiyonu, sanat tarihi bağlamında ülkelerini en iyi şekilde temsil edecek eserlerden oluşacaktır.” dedi

Tüm müzelerde sergilenecek eser sayısı 100 Bin’e yaklaştı

Bugüne kadar yurtdışından 1000’e yakın, toplamda 4000 civarında sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Proje’sinde yer aldığının altını çizen Şanlıdağ; “Pek çok çalıştay yapıldı ve bugüne dek 182 sergi açıldı. Bugünkülerle birlikte bu sayı 184 olacak. Üretilen eser sayısı 15.000’i geçti. Kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler içinse bu rakam 100.000’e yaklaştı.

Bugün de Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystan ve Tacikistanlı sanatçılar Bahrom Ismatov, Farrukh Negmat-Zade, Parvin Gulov ve Bahruz Zabirrov’un kişisel ve karma resim sergilerinde bir aradayız. Tüm sanatçılarımıza ve Günsel ailesinin her bireyine Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’ne vermiş oldukları destek nedeniyle şükranlarımızı sunar, sizleri saygı ve sevgiyle selamlarım.”

Farrukh Negmatzade ; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, tarihte iz bırakacak güçte ve eminiz ki gelecek nesillerimiz bu projenin değerini anlayacaklar”

Tacikistanlı sanatçılar adına konuşan Farrukh Negmatzade ise; “İlk kez Tajikistan sanatçılarından oluşan bir grup Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında yapılan sanat sempozyumunda yer alıyor. Bu bizim için gurur vericidir. Öncelikle Kurucu rektör Dr. Suat Günsel'e bizi davet ettiği ve bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. Burada bulunduğumuz süre içerisinde eserlerimiz vasıtası ile kendi tecrübelerimizi ve yeteneklerimizi sizin ile paylaşmaya çabaladık. Bu projenin asıl büyüklüğünü kendi gözlerimizle gördük ve söylemeliyiz ki tarihte iz bırakacak gücü var, ve eminiz ki gelecek nesillerimiz bu projenin önemini ve değerini anlayacaklar. Desteğiniz ve ilginiz için, sıcak karşılama ve dostluluk dolu atmosfer için sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı sunarım.” ifadelerine yer vererek, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’i Tajikistana davet etti; “Umut ediyorum ki yakın zamanda vatanımın topraklarında sizi karşılama kısmetim olacaktır” dedi.

Omirzak Rystan ;“Dr. Günsel’e, Türk dünyasının, toplumların ve ülkelerin manevi gelişmesine dönük attığı her adım için şükranlarımı sunarım”

Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystan da, “Kuzey Kıbrıs toprağında bulunduğum ve tarihe iz bırakacak sempozyuma katıldığım için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim” dedi.

“Dr. Suat Günsel’e Türk dünyasının, toplumların ve ülkelerin manevi gelişmesine dönük attığı her adım için şükranlarımı sunarım. Ayrıca, burada bugün bulunma fırsatı sunulduğu ve destek sağlandığı için sonsuz minnettarım. Yeni arkadaşlar edindim ve çok değerli tecrübeler de kazandım.” Sanatçı; “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında birleşen Türk dünyasının bir parçası olmaktan ve burada iz bırakmaktan gurur duyduğumu belirtip herkese sağlık ve mutluluk dilerim” İfadelerini kullandı.

Bakan Sucuoğlu;“Araba fabrikası KKTC ekonomisine büyük katkı sağlayacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, sanatçılarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Yakın Doğu Üniversitesi’ne her giriş yaptığında farklı binaların yükselmekte yada tamamlandığını gördüğünü, bunlar içinde 1571 yılından itibaren adada yapılan en büyük camii inşaatında hareketliliğin de her geçen gün artığını, daha 3 gün önce yine kampüs içinde yerini alan araba fabrikasını gezdiklerini belirterek, araba fabrikasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ekonomik anlamda yan sanayi üretimiyle büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bakan Sucuoğlu; “Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarısı KKTC’nin başarısı ile paralel gidecek”

Bakan Sucuoğlu; “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünda sürekli bir hareket var. Teknoloji’de, sanatta, bilimde, eğitimde olsun hep ileri gitme var, dolayısıyla hem bugün emeklerini harcayarak eserlerini sergileyecek olan sanatçılara, hem kampüsün her noktasında emek harcayarak çalışan tüm Yakın Doğu ailesine teşekkür ediyorum. Büyük bir heyecan, büyük bir atılım, KKTC için çok büyük bir katkı. Biliyorum ki, Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarısı KKTC nin başarısı ile paralel gidecek, buna inananlardanım.. “

Sanatçılara Teşekkür Belgeleri takdim edildi, sergi kurdeleleri kesildi

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Tacikistanlı sanatçılara teşekkür belgesi ile kişisel sergisi açılacak olan Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystan’a Alasya ödülleri kapsamında uluslar arası resim sanatçılarına verilen Uluğ Beg ödülü takdim edildi. Sergi 29 Kasım 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda gezilebilecek.