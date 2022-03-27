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Sucuoğlu: KKTC için bu dönemde yaşamsal önem taşıyan “Ekonomik Prokol”e yönelik çalışmalar son aşamada

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Sucuoğlu yaptığı açıklamada ülkemiz için hayati öneme sahip ekonomik protokole yönelik çalışmaların devamı ve sonuçlandırılması için TC yetkileri ve teknik heyetler düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu açıkladı.
Sucuoğlu: KKTC için bu dönemde yaşamsal önem taşıyan “Ekonomik Prokol”e yönelik çalışmalar son aşamada

Başbakan Dr Faiz Sucuoğlu yaptığı açıklamada ülkemiz için hayati öneme sahip ekonomik protokole yönelik çalışmaların devamı ve sonuçlandırılması için TC yetkileri ve teknik heyetler düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Bu kapsamda çalışma ziyareti için Maliye Bakanı Sunat Atun’un Ankara’ya gideceğini belirten Başbakan daha sonra protokolü sonuçlandırmak ve imzalamak için kendisinin TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ile biraraya geleceğini söyledi.

Ekonomik protokolün KKTC için bu dönemde yaşamsal anlamda çok önemli olduğunu belirten Sucuoğlu, TC yetkileri ile sürekli yakın temas içerisindeyiz amacımız kısa sürede protokolün imzalanması ve yürürlüğe girmesi,bu konuda Kıbrıs Türk halkından desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Kıbrıs işlerinden sorumlu Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’a ülkemiz ve halkımız adına teşekkür ederim..’ dedi

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