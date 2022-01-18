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Sucuoğlu: KKTC’nin İç Hatlar Vergilendirme Sistemine Alınması En Az 37 Euro İndirim Sağlayacak

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Sucuoğlu: KKTC’nin İç Hatlar Vergilendirme Sistemine Alınması En Az 37 Euro İndirim Sağlayacak
Sucuoğlu: KKTC’nin İç Hatlar Vergilendirme Sistemine Alınması En Az 37 Euro İndirim Sağlayacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hava ulaşımında bilet fiyatlarında yaşanan yükselişe işaret ederek, KKTC’nin “iç hatlar” vergilendirme sistemine alınmasının, bilet fiyatlarında en az 37 Euro indirim yapılmasını sağlayacağına kaydetti.

Sucuoğlu, KKTC'nin uçuş anlamında iç hat vergilendirme sistemine alınması hususunun, “KKTC’nin vilayetleştirileceği” gibi aslı astarı olmayan iddialara dönüştürüldüğünü ifade ederek, “Biz Anavatan Türkiye’mizin de desteğiyle KKTC halkının menfaat ve yararına hizmet etmeye, bu yönde projeler üretmeye devam edeceğiz. Gerisi de temelsiz iddialarla laf üretmeye devam etsinler” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu yazılı açıklamasında, KKTC’ye yönelik hava ulaşımında bilet fiyatlarının son günlerde yüksek seyretttiğinin herkesin malumu olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, ülke ekonomisinin lokomotifi turizm sektörü için uygun fiyata ulaşım gerekliliği yanında öğrenim hayatını KKTC’de sürdürmeyi tercih eden öğrenciler için de oldukça pahalı uçak bileti fiyatlarının asgari düzeye indirgenmesinin, KKTC’nin ekonomik ve mali getirisi açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Türkiye'de yaptıkları istişarelerde, yüksek bilet fiyatlarının da ele alındığını ve bilet fiyatlarını ucuzlatma konusunda Turkiye-Ercan arasındaki uçuşlar için havalimanı vergilendirmesinde Ercan’ın “iç hat” olarak değerlendirilmesinin de alternatifler arasında yer aldığını anlatan Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz dönemlerde de bir çok kez gündeme gelen bu konu hakkında yaptğımız girişimlerin olumlu sonuçlanmaya doğru yol alması bazı muhalif çevrelerde panik yaratmıştır.

KKTC'nin uçuş anlamında iç hat vergilendirme sistemine alınması hususunun ‘KKTC’nin vilayetleştirileceği’ gibi aslı astarı olmayan iddialara dönüştürülmüş olduğunu üzülerek gözlemliyorum.

Öncelikle belirtmek isterim ki bu yönde benzer öneri defalarca KITSAB tarafından da ortaya konmuş bir görüştür ve bilet fiyatlarını ucuzlatmaya dönük bir gayesi vardır.  

İç hatlar ile dış hatlar arasında sadece vergilendirme anlamında 37 Euro fark bulunduğu göz önüne alındığında ve havayollarının dış hat olarak ödediği diğer giderler de hesaba katıldığında bu rakam daha  da yükselmekte ve neticede tüketiciye fiyat olarak yansımaktadır.

Böyle bir düzenlemenin mümkün olması bilet fiyatlarında minimum 37 Euro indirim yapılmasına neden olacaktır. Bu öneri ile murat edilen tüketicimizi artan bilet fiyatlarına karşı korumak ve ucuzlayan fiyatlarla özelde turizme genelde ülke ekonomisine katkısını artırmaktır. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki bir çok konuda olduğu gibi ülke menfaatine olacak böyle bir gelişmenin önünü tıkamak ve konuyu çarpıtarak vilayetleştirme iddialarına  vardıracak  kadar ileri gidebilen dar görüşlü bu zihniyetlere yanıt vermek gerekmektedir. 

Biz Anavatan Türkiye’mizin de desteğiyle KKTC halkının menfaat ve yararına hizmet etmeye ve bu yönde projeler üretmeye devam edeceğiz. Gerisi de temelsiz iddialarla laf üretmeye devam etsinler.”

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