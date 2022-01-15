  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Sucuoğlu: KKTC’ye Yurt Dışından Gelen Öğrenci Sayısını Ve Destinasyonları Artıracağız

»
UBP Genel Başkanı Başbakan Sucuoğlu, Seçim Gezilerine Gazimağusa İle Devam Etti
Sucuoğlu: KKTC’ye Yurt Dışından Gelen Öğrenci Sayısını Ve Destinasyonları Artıracağız

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim gezilerine Gazimağusa ile devam etti.

Sucuoğlu, milletvekili adaylarının da katılımı ile DAÜ çemberinden başlayarak yol üzerindeki ev ve dükkanları ziyaret etti.

Başbakan, Gazimağusa Sakarya Örgüt Binası’nda da partililerle buluştu.

UBP’den verilen bilgiye göre, UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, DAÜ'yü ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın ile görüştü.

Hocanın, Başbakan’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, DAÜ’nün çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Başbakan Sucuoğlu da, dünya markası haline gelmiş DAÜ’nün, hem eğitim hem de tanıtım misyonunu en iyi şekilde yerine getirmekte olduğuna işaret etti.

Başbakan, 23 Ocak’tan sonra KKTC’ye gelecek öğrenci sayısını mutlaka artıracaklarını, gelen öğrenci destinasyonlarını artırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Başbakan daha sonra DAÜ personeli ile de bir araya geldi.

600600p22462ednmainimg-ubp-gazimagusa-(1).jpeg

Başbakan, ülke pandemi koşullarının da etkisi ile zor bir dönemden geçse de UBP’nin tek başına yürüteceği bir hükümet modeli ile erken zamanda düzlüğe çıkılabileceğini söyledi.

Sucuoğlu, “Kıbrıs Türkü’nün potansiyeli, kimseden eksik değil... Hatta fazlası vardır... Pratik zekası üst düzeydedir. Tek eksiğimiz siyasi istikrardır. İkisini bir araya getireceğiz. İnsan kaynaklarımızı, potansiyelimizi, daha çok aktif hale getireceğiz. Gençlerimizin, dinamik beyinlerini, ülkeleri için yormasını sağlayacağız” dedi.

Gelecek planlamasında, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye’nin maddi ve insanı desteğinin süreceğini vurgulayan Sucuoğlu,  “ Ankara’daki görüşmelerimizde de netleştirdik. Biz kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratacağız. Her şeyi Anavatan’ımızdan  bekleme dönemi bitmiştir. Kalkınma adına elimizden geleni yapmalıyız. Bunu bir görev olarak addediyoruz. İşte bu nedenle de 23 Ocak’ta tek başına iktidar olmak istiyoruz” dedi.

Başbakan konuşmasının ardından personelle sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Başbakan, DAÜ personelinin maaş ve özlük hakları için her türlü adıma destek vereceklerini sözlerine ekledi.

ubp-gazimagusa-(4).jpeg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu: Manifestomuz, Ülke Geleceğinin Yol Haritasıdır14 Ocak 2022 Cuma 17:58
  • Özyiğit: Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası Yaşam Bulacak14 Ocak 2022 Cuma 17:53
  • Özberk: Kamuda Taşeron Sistemi Derhal ve Tamamen Kaldırılmalı14 Ocak 2022 Cuma 17:09
  • Nurel: Bir Olup Ayağa Kalkmak Zorundayız14 Ocak 2022 Cuma 16:55
  • Bağımsızlık Yolu: Sağlık Hizmetleri Ücretsiz Olmalı14 Ocak 2022 Cuma 16:48
  • Erhürman: Vergi Tabana Yayılacak, Adalet Sağlanacak14 Ocak 2022 Cuma 16:43
  • Çavuş: Halk İçin Mücadele Etmeye Kararlıyım14 Ocak 2022 Cuma 16:25
  • Ataoğlu: Fiyatların Düşürülmesi İçin Vergi Ve Fon İndirimleri Gündemimizdedir14 Ocak 2022 Cuma 15:44
  • Anibal: Rejimle Mücadele Etmek Zorundayız14 Ocak 2022 Cuma 15:31
  • Canaltay: Altyapı Yatırımları Konusunda Yerli İş İnsanlarına Fırsat Verilmeli13 Ocak 2022 Perşembe 19:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti