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Sucuoğlu: KKTC'yi doğru planlamayla ileriye taşımak için 5 yıl bıkmadan, usanmadan, çalışma sözü veriyorum

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UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu seçim gezilerine bugün Başkent Lefkoşa ile devam etti.
Sucuoğlu: KKTC'yi doğru planlamayla ileriye taşımak için 5 yıl bıkmadan, usanmadan, çalışma sözü veriyorum

Sabah saatlerinde düzenlenen kahvaltılı bir toplantıya katılan Sucuoğlu, burada büyük coşku ile karşılandı.

Etkinlikte konuşan Sucuoğlu, tek başına güçlü iktidar mesajı verdi.

Ekonomik ve mali açıdan zor bir dönemden geçilmekte olduğuna işaret eden Sucuoğlu, mevcut sorunları aşabilecek, ekonomik anlamda kalıcı proje üretebilecek  insan kaynağının sadece . olduğuna vurgu yaptı.

 Başbakan, “ Vatandaşımızdan, UBP'ye, bizlere 5 yıllık bir süre için imkan tanımasını istiyoruz. Ülkeyi, doğru bir planlama ile sağlıklı bir şekilde ileriye taşımak için 5 yıl bıkmadan, usanmadan, çalışma sözü veriyorum” dedi.

Parti tabanına, örgütlere, vatandaşları UBP'ye mühür vurması yönünde daha çok ikna etme çağrısı yapan Sucuoğlu, son yapılan bir ankete göre, UBP'nin yaklaşık 150 mühür daha alınması halinde, Lefkoşa'dan bir milletvekili daha çıkarabileceklerini açıkladı.

lefkosa-1.jpegKKTC'nin varlığı ve Anavatan Türkiye sevgisini "olmazsa olmaz" sözleriyle niteleyen Sucuoğlu,  Türkiye ile her konuda fikir birliği içinde hareket etmenin öncelikleri olduğunu belirti.

Başbakan, “Çünkü KKTC ve Türkiye et ve tırnak gibidir” dedi.

Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan, “Kıbrıs konusu emin ellerdedir. Cumhurbaşkanımız ve Anavatanımızın yürüttüğü iki egemen eşit devlet tezini biz de sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, parti içindeki coşku, heyecan ve motivasyona bakıldığında, 23'Ocak ta sandıklara hep birlikte gidileceğini ve oradan tek başına iktidar çıkacaklarını sözlerine ekledi.

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