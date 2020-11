Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlığı için yarışan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, parti bütünlüğü ve barışına zarar gelmemesi adına milletvekili arkadaşlarının oybirliğiyle görüş birliğine vardığı kurultayın ikinci turunun iptal edilmesi kararına onay vermek durumunda kaldığını belirtti.

Sucuoğlu, adaylıktan çekilmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, kurultay sürecinde birçok partili arkadaşıyla birlikte çıktığı bu yolda omuz omuza, inançla, dürüstlük ilkesiyle parti içeresinde mücadele etmenin mutluluk ve gururunu yaşadığını kaydetti.

Sucuoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mensubu olmaktan onur duyduğum Ulusal Birlik Partisi’nin daha da ileriye gitmesi için her zaman aldığım tüm görevlerde var gücümle çalıştım. Sizden aldığım güçle parti başkanlığını üstlenmeyi de kendime bir görev bildim. Bu yolda bana gönülden verdiğiniz oyların gücüyle en yüksek onuru yaşadım. Size teşekkürü bir borç bilirim.

Bugün geldiğimiz noktada çok kritik bir karar verme durumunda kalan bir kardeşiniz olarak, parti bütünlüğü ve parti içi barışa en ufak bir zarar gelmemesi adına milletvekili arkadaşlarımın oybirliğiyle görüş birliğine vardığı kurultayın ikinci turunun iptal edilmesi kararına onay vermek durumunda kaldım.

Bu kararın özelde parti tabanında genelde ülkemde yarattığı hayal kırıklığının bilincindeyim. Her şeye rağmen umudumuzu yitirmeden güzel günler için çalışmaya ve mücadeleye devam etmeliyiz.

11 Ekim 1975’den bu yana rahmetli babam başta olmak üzere ailemin kesintisiz ve koşulsuz hizmet verdiği Ulusal Birlik Partisi’nde parti bütünlüğünü ve “biz” olmanın önemine inanan bir kardeşiniz olarak her zaman yanınızda olacağımı bildirir sevgi ve saygılarımı sunarım.”