  • BIST 1.363,280
  • Altın 497,36
  • Dolar 8,5300
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Sucuoğlu Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.
Sucuoğlu Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

“Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşmanın pekişmesine, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sunan; küskünlüklerin sona ermesine vesile olan müstesna zamanlardır” diyen Sucuoğlu, Milli birlik, bütünlük ve kardeşliğe ziyadesiyle ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak sevgiyle, hoşgörüyle tam bir kaynaşma ve birliktelik ruhuyla hareket etmeli ve sürekli dayanışma içinde olmalıyız” ifadesini kullandı.

Pandeminedeniyle de uyarılarda bulunan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de baş gösteren pandemi nedeniyle hassas bir süreçten geçmekteyiz.

 Pandemi süreci hayatımızın her alanında olduğu gibi Bayramlarımızın idrakinde de eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmayı zorunlu kılmıştır. Bu salgını en az sıkıntıyla atlatabilmek ailemiz, yakınlarımız ve tüm halkımızın sağlığı, huzuru ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın salgınla mücadele kapsamında belirlenen tüm kurallara özellikle de Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyması sağlığımız açısından büyük önem arz etmektedir. Bu konuda göstereceğiniz duyarlılık ve içinde bulunduğumuz toplum sağlığı açısından üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle hareket ederek Pandemi sürecini başarıyla atlatacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, kardeşliğe ve sevgiye vesile olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım”.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 23 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:58
  • Doğuş Derya: CTP'den hain çıkmaz ama Tatar'dan utanç abidesi çıkar19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:55
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar, Bayramlık Mesajlar19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:52
  • Bakan Oğuz Kurban Bayramı mesajı yayımladı19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:41
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:27
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (19 Temmuz 2021)19 Temmuz 2021 Pazartesi 08:26
  • KKTC Meclis'inde muhalefet sıralarına Bahçeli, Soylu ve AKP'li vekiller oturacak18 Temmuz 2021 Pazar 22:54
  • Fikri Toros: Çapsızlığın, sıradanlığın ve bilgisizliğin eseri karşımızda duruyor.18 Temmuz 2021 Pazar 22:47
  • "Tatar, herkesi hain ilan edeceğine, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportunu iade et"18 Temmuz 2021 Pazar 22:35
  • Tatar paylaştı, bayram kutladı...18 Temmuz 2021 Pazar 22:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti