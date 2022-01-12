Sucuoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Raif Denktaş’ın 10. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Yayımladığı Anma Mesajı

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde tarihe geçmiş, büyük özveri ve fedakarlık ortaya koyarak Halkına önderlik etmiş büyük devlet adamı, değerli insan Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş’ı 10. Yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, hukukçu, mücahit, lider, devlet adamı olan Rauf Raif Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla Kıbrıs mücadele tarihiyle özdeşleşmiştir. Kıbrıs davasına adanmış ömrü boyunca, Kıbrıs Türkünün adadaki varlığının devam etmesi ve özgür bir şekilde yaşaması için yılmadan inançla mücadele etmiştir. Rauf Raif Denktaş Kıbrıs Türk Halkı ve varoluş mücadelesi ile simgeleşmiş bir kahramandır. Önemli bir siyaset adamı olarak Kıbrıs Türk Halkı ile daima iç içe, halkın tüm kesimleri ile yakın ilişki içerisinde olan Sn. Denktaş’ın, ülkemizin bugünlere gelmesinde çok önemli katkıları olmuştur. Ömrü yettiği kadar Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için büyük uğraşlar vermiş, gerek yıllarca süren Kıbrıs müzakerelerinde gerekse KKTC’nin devletleşme sürecinde verilen tüm mücadelelerde O’nun öncülüğü sayesinde Kıbrıs Türk Halkı kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak, insanca bir yaşama kavuşmuştur. Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türkü’nü azınlık haklarına razı olmaya itilen bir toplum noktasından, devlet sahibi bir halk olgusuna taşıyan, en sıkıntılı dönemlerde kararlı duruşu, diplomatik öngörüleri, fikir ve idealleriyle halkının yolunu aydınlatan örnek bir lider olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Rauf Raif Denktaş’ın bugünlere gelene değin ortaya koyduğu ilke ve değerleri daima hatırlanacak, genç nesillere rehberlik edecektir. Bizlere düşen görev, yeri asla doldurulamayacak Kurucu Cumhurbaşkanımızın anısını yaşatmak, bizlere emanet ettiği devletimize tüm gücümüzle sahip çıkmaktır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, O’nu özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz.

DR. Faiz SUCUOĞLU

Başbakan