  • BIST 2.068,31
  • Altın 801.95143
  • Dolar 13.8408
  • Euro 15.7381
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Sucuoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

» »
Sucuoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Sucuoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Raif Denktaş’ın 10. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Yayımladığı Anma Mesajı

 

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde tarihe geçmiş, büyük özveri ve fedakarlık ortaya koyarak Halkına önderlik etmiş büyük devlet adamı, değerli insan Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş’ı 10.  Yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, hukukçu, mücahit, lider, devlet adamı olan Rauf Raif Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla Kıbrıs mücadele tarihiyle özdeşleşmiştir. Kıbrıs davasına adanmış ömrü boyunca, Kıbrıs Türkünün adadaki varlığının devam etmesi ve özgür bir şekilde yaşaması için yılmadan inançla mücadele etmiştir. Rauf Raif Denktaş Kıbrıs Türk Halkı ve varoluş mücadelesi ile simgeleşmiş bir kahramandır. Önemli bir siyaset adamı olarak Kıbrıs Türk Halkı ile daima iç içe, halkın tüm kesimleri ile yakın ilişki içerisinde olan Sn. Denktaş’ın, ülkemizin bugünlere gelmesinde çok önemli katkıları olmuştur. Ömrü yettiği kadar Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için büyük uğraşlar vermiş, gerek yıllarca süren Kıbrıs müzakerelerinde gerekse KKTC’nin devletleşme sürecinde verilen tüm mücadelelerde O’nun öncülüğü sayesinde Kıbrıs Türk Halkı kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak, insanca bir yaşama kavuşmuştur.  Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türkü’nü azınlık haklarına razı olmaya itilen bir toplum noktasından, devlet sahibi bir halk olgusuna taşıyan, en sıkıntılı dönemlerde kararlı duruşu, diplomatik öngörüleri, fikir ve idealleriyle halkının yolunu aydınlatan örnek bir lider olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Rauf Raif Denktaş’ın bugünlere gelene değin ortaya koyduğu ilke ve değerleri daima hatırlanacak, genç nesillere rehberlik edecektir. Bizlere düşen görev, yeri asla doldurulamayacak Kurucu Cumhurbaşkanımızın anısını yaşatmak, bizlere emanet ettiği devletimize tüm gücümüzle sahip çıkmaktır. 

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, O’nu özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz.

DR. Faiz SUCUOĞLU

      Başbakan

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turkovac Faz-3 çalışma sonuçları açıklandı12 Ocak 2022 Çarşamba 12:26
  • Ataoğlu: Hemşirelerimize risk tasisatı verilmesi gerekiyor12 Ocak 2022 Çarşamba 12:17
  • Oktay, Başbakan Sucuoğlu’nu, görüşme öncesi kapıda karşıladı12 Ocak 2022 Çarşamba 12:12
  • Bakan Atun: Tüp gaza zam yapılmayacak12 Ocak 2022 Çarşamba 12:02
  • Sucuoğlu-Oktay görüşmesi başladı12 Ocak 2022 Çarşamba 11:15
  • “Meyve ağaçlarında budama ve aşılama” konularında açık arazide uygulamalı eğitim düzenleniyor12 Ocak 2022 Çarşamba 11:02
  • Başbakan Sucuoğlu, bugünTürkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek12 Ocak 2022 Çarşamba 10:45
  • Denktaş'ın 16 yıllık çalışma arkadaşı Tanova: Hiçbir zaman çalışanlarına sert davranmazdı12 Ocak 2022 Çarşamba 10:21
  • Başbakan Sucuoğlu, AK Parti ve MHP Milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi12 Ocak 2022 Çarşamba 10:11
  • Kızılyürek’ten Kutlay Erk’e: “Sol içine sinmiş milliyetçi grupların sesi”12 Ocak 2022 Çarşamba 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti