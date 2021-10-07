Sucuoğlu: Kurultayda aday olanların, yarışa girenlerin üyesine, halkına ve kendisine güvenmesi gerekir

UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, kurultayda aday olanların, yarışa girenlerin üyesine, halkına ve kendisine güvenmesi gerektiğini belirterek, Türkiyeli yetkililerin adının kurultaya karıştırılmak istendiğini ve “Türkiye benim yanımdadır, diğerlerinin değil” iması yaratmaya çalışıldığını ama bunu doğru bulmadıklarını söyledi.

Sucuoğlu, “Nerden geldiğimizi kim olduğumuzu herkes biliyor, ispatlamaya gerek yoktur. Kurultay süreciyle ilgili her şey mükemmel gidiyor, hiçbir sıkıntı yoktur” dedi.

17 bin üyenin oy kullanacağı kurultayda, şu andaki yönetimin son dönemde yaptığı üyelerle ilgili bir çekincesi, şüphesi olmadığını ifade eden Sucuoğlu, “5 bin yeni üye yapılması beni korkutmuyor. Ben yeni üye yapmadım. Yapılanları da incelemedim. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Kurultayda kazansaydım erken seçime gidecektim”

Sucuoğlu, “Bir önceki kurultay iptal olmamış ve seçimi kazanmış olsaydım erken genel seçime gitmiş olacaktım” diyerek, şu andaki hükümet oluşumunu yamalı bohçaya benzetti.

Faiz Sucuoğlu, “Böyle yamalı bohça hükümet olmaz. Seçime gitseydik oy sayımızı artıracaktık. Aynı heyecan yine var. Bu heyecan devam ederse UBP tek başına iktidar olabilir. Geçen defa bu heyecanı kurultaya bir hafta kala hissetmiştim, şimdi 5 hafta öncesinden görüyorum” dedi.

“UBP güçlü olduğunda devlete de yansıyor”

UBP kurultayının memleket meselesi haline getirilmesiyle ilgili gelen eleştiriyi yanıtlayan Sucuoğlu, şöyle konuştu:

“Kurultay, erken genel seçim öncesine denk geldi. Seçilecek başkan ya başbakandır ya da erken seçime götürecek olandır. Kurultay yapılmak zorundadır, bu nedenle kurultay ülke meselesi olarak algılanıyor. UBP, devletin partisidir. UBP güçlü olduğunda devlete de yansıyor. Devleti yöneten partinin güçlü olması vatandaşa da yansıyor. UBP diri, güçlü ve birlik olmalı, parçalı olması ülkeye de yansıyor…”

“Bundan sonraki süreç ülkenin ekonomisidir”

Kurultaydan sonraki sürecin, ülkenin ekonomisiyle ilgili olacağından bahseden Sucuoğlu, “UBP başkanı ve parti meclisi 17 bin üyenin verdiği destekle göreve gelecek. Partiyi yönetebilme, otorite ve disiplin sağlanacak. Bundan sonraki süreç ise ülkenin ekonomisidir. Bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasını başaracağız. Radikal karar ve bedel ödeme gerekirse olacak. Statükodan kurtulmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Partili olsun olmasın herkes benimle görüşüyor”

“UBP başkanı herkesi kucaklamalı” diye kendisine sözler söylendiğini anlatan Sucuoğlu, “Partili olsun olmasın herkes benimle görüşüyor. 3 bakanlık yaptım, insanların hangi partiden olduğuna bakmadım. Ben performansa bakarım. Performansı iyi değilse gözünün yaşına bakmam” ifadelerini kullandı.

“5 bin yeni üye yapılması beni korkutmuyor”

17 bin üyenin oy kullanacağı kurultayda son dönemde yapılan üyelerle ilgili konuşan Sucuoğlu, “5 bin yeni üye yapılması beni korkutmuyor. Ben yeni üye yapmadım. Yapılanları da incelemedim. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

“Tüzük kurultayı tartışmalarıyla boşuna 2 buçuk hafta geçirildi”

UBP’de iptal edilen tüzük kurultayına da değinen Sucuoğlu, “Tüzük kurultayı ile boşuna 2 buçuk hafta geçirildi. Süreç başladıktan sonra değişikliğe gidilmesi ve partiyi tekrar mahkeme koridorlarına taşımak yanlıştı. Kurultay kararı alınmadan çok önce tüzükle ilgili değişiklik olabilirdi veya kurultaydan sonra. Kurultay kararı alındıktan ve kısa bir süre kaldıktan sonra tüzük kurultayı olmaz. Üyelerle görüşmeden birkaç kişiyle tüzük değişikliği önerisi getirilmemeli” dedi.

“Tüzük kurultayı yapılsaydı ret çıkacaktı”

UBP’de tüzük değişikliğinin kurultaydan sonra yapılması gerektiğini savunan Sucuoğlu, “Üyelere anlattıktan sonra tüzük kurultayı yapılabilir. Bu aşamada tüzük kurultayı yapılsaydı önerilere ret çıkacaktı. Zamanlama açısından doğru değildi, yanlış olduğunu kabul ettiler ve mevcut tüzükle kurultaya gidiliyor” şeklinde konuştu.

“Kurultay partiye heyecan katıyor”

UBP kurultayı öncesinde köy ve mahalle kongrelerinin tamamlandığını, ilçe yönetimi ve ilçe başkanı seçimlerinin devam ettiğini anlatan Sucuoğlu, “Kurultaylar düzenli yapılmalı. Örgütsel ve yönetimsel anlamda partiye heyecan katıyor ve ölü toprağını partinin üzerinden atıyor” ifadelerini kullandı.

“Kurultaya Türkiye’nin adı karıştırılmamalı”

“Türkiye benim yanımdadır, diğerlerinin değil” diyerek kurultaya gitmek isteyen adaylar olduğu yönündeki bir soruyu yanıtlayan Sucuoğlu, “Ben üyeme güvenirim. Türkiye’nin adının kurultaya karıştırılmasını doğru bulmuyorum. Bazı politikacılar bunu geleneksel hale getirdi ve Türkiyeli yetkililerin haberi bile olmadan adlarını karıştırıyorlar. Yarışa girenler üyesine, halkına ve kendisine güvenmeli. Nerden geldiğimizi kim olduğumuzu herkes biliyor, ispatlamaya gerek yoktur. Kurultay süreciyle ilgili her şey mükemmel gidiyor, hiçbir sıkıntı yoktur” dedi.

“Özgürgün’ü ziyaret edenlere saygı duymak lazım”

Başbakan ve UBP Genel Başkan adayı Ersan Saner’in, kurultaya kısa bir süre kala Hüseyin Özgürgün’ü ziyareti konusunda konuşan Sucuoğlu, “Hüseyin benim dostumdur ve sürekli görüşürüm. Ben gitme ihtiyacı duymadım bazıları duydu, saygı duymak lazım” şeklinde konuştu.

“KIB-TEK’te sıkıntı yönetimseldir”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) yaşanan gelişmelere de değinen Sucuoğlu, “KIB-TEK’te tecrübeli ve iş bilen kişiler var ancak fikirlerine başvurulmuyor. Sıkıntı yönetimseldir. Tecrübe ve bilgi birikimi karar mekanizmasına katılmıyor. Kurumun önünü açacak plan ve programlarımız var” dedi.

“Zoru üstümüze alırız kolayı koalisyon ortağına veririz”

Eğer başkan seçilirse ve koalisyon hükümeti kurarsa, zor durumda olan KIB-TEK’i koalisyon ortağından alma düşüncesi olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sucuoğlu, “Zoru üstümüze alırız kolayı koalisyon ortağına veririz. Yıpranmayalım diye zoru verme gibi düşüncemiz yok, az tecrübeli kişilere verilirse hükümet de etkilenir” ifadelerini kullandı.

“Zeki Çeler, UBP’li müdürlerle devam etti”

UBP’nin en büyük zenginliğinin devletteki alt kadrolar olduğunu anlatan Sucuoğlu, “Hükümete gelenler çoğu zaman UBP’li müdürlerle devam etmek istiyor. Zeki Çeler’in Çalışma Bakanlığı’nda başarılı olmasındaki neden UBP’li müdürleri yerinden almamasıydı. Değiştirmemek için büyük mücadeleler verdi” şeklinde konuştu.

“26 ile meclisin açılması üzerinde ısrarlı olunmamalıdır”

Mecliste nisabın sağlanamamasından dolayı meclisin açılamamasını değerlendiren Sucuoğlu, “Mecliste nisap olayı kolaydır. 26 ile meclisin açılması üzerinde ısrarlı olunmamalıdır. Meclis yasa yapılan yerdir. 3’te bir veya 4’te bir oranında katılımla meclis açılmalıdır” dedi.

“Salt çoğunluk düşürülmeli”

Muhalefetin, hükümetin meclisi açmasını beklediğine ve açınca meclise girdiğine işaret eden Sucuoğlu, “Geçmişte biz de aynı hataları yaptık. Nisaba destek vermemek ülkeye, siyasete ve meclise zarar verir. Birbirimizi döverken, yasalar geçmiyor. Daha olgun ve partiler üstü davranılmalı. Salt çoğunluk düşürülmeli” diye ifade etti.

“Meclis başkan yardımcısı meclisi açmalıydı”

Daha önce hükümete destek veren Bertan Zaroğlu ve Serdar Denktaş’ın nisaba destek vermediğinden bahseden Sucuoğlu, “Meclis Başkan Yardımcısı, pazartesi günü meclisi açmalıydı. Nisap sağlayamama hükümetin, meclisi açamama meclis başkanı ve yardımcısının sorumluluğundadır. 19 UBP milletvekili oradaydı” şeklinde konuştu.

“Güneş Gazetesi bana yeterince yer vermiyor”

Devlet televizyonu BRT’de ve UBP yayın organı Güneş Gazetesi’nde yeterince yer alıp almadığıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Sucuoğlu, “BRT’de bana yer veriliyor ancak partimizin gazetesi Güneş Gazetesi bana yeterince yer vermiyor. Güneş gazetesi sadece bana değil diğer bakanlara ve vekillere de yer vermiyor. Bazı bakanlar da şikayet ediyor” dedi.