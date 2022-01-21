  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.33007
  • Dolar 13.4439
  • Euro 15.2689
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

Sucuoğlu: Lefke'nin Yolu Bitecek, Hastanesi Yenilenecek

»
UBP seçim propagandası etkinliklerine Lefke'de devam etti.
Sucuoğlu: Lefke'nin Yolu Bitecek, Hastanesi Yenilenecek

UBP seçim propagandası etkinliklerine Lefke'de devam etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, "tek başına iktidar ateşi" yakılan Lefke'deki etkinlikte Genel Başkan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları, bölge halkı ile buluştu.

Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan geceye UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu da katıldı.

Meşaleler eşliğinde salona giren Başbakan Sucuoğlu alkışlarla salonu dolduran partilileri selamladı.

Gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey bir konuşma yaptı.

Adaylar alkışlar eşliğinde tek tek sahneye davet edildi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu konuşmasında, tüm ilçelerde yapılan etkinliklerde salonların dolup taştığını, bu coşkulu kalabalığın UBP'yi tek başına iktidar yapacağını söyledi.

ubp-lefke-1-(3)-001.jpg

Lefke'ye iki söz verdiklerini, birinin yol diğerinin ise Cengiz Topel Hastanesi'ni yenilemek olduğunu belirten Başbakan, bunların yapacağı ilk icraatlarından olacağını kaydetti.

23 Ocak’taki seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, “Kıbrıs Türkü en zor şartlarda bile pratik zekası ile çözüm üretiyor. Tek sorun siyasi istikrar yok. İşte biz, akılcı adımlarla ekonomik istikrarı sağlamak için radikal kararlar alacağız ve ülkeyi ayağa kaldıracağız” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, konuşmasında sık sık UBP'ye mühür çağrısı yaptı; tek başına iktidar fırsatının kaçırılmaması gerektiğini söyledi; şöyle konuştu:

“Bizim iddiamız tek başına iktidara gelebilmektir. Biz 60 günlük hükümet süresince tüm zorluklara rağmen bütün mükellefiyetlerimizi yerine getirdik. Biz bundan sonra da elimizi taşın altına koyarak, ekonomik ve sosyal istikrarı en kısa sürede sağlayacağız.”

ubp-lefke-1-(1).jpg

Anavatan Türkiye’nin de her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyleyen Sucuoğlu, UBP'nin KKTC ve Türkiye sevgisine vurgu yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liderlerin Nerede Ve Saat Kaçta Oy Kullanacağı Belirlendi21 Ocak 2022 Cuma 17:56
  • Çıldır: Projelerimiz Halkın Yaralarını Saracak21 Ocak 2022 Cuma 17:40
  • Şansal: Sessiz Dostlarımızın da Sesiyiz21 Ocak 2022 Cuma 17:36
  • Amcaoğlu: Özel Veya Devlet Fark Etmeksizin 24 Ocak’ta Eğitime Bir Gün Ara Verilecek21 Ocak 2022 Cuma 17:34
  • Üstel: Zafer İnanlarındır, Zafer UBP’nindir21 Ocak 2022 Cuma 17:32
  • Özyiğit: Bu Ülkeye Aydınlık ve Bahar TDP ile Gelecek21 Ocak 2022 Cuma 17:20
  • Erhürman: Kulüplerimizle Katılımcılık İlkesi İçinde Hareket Edeceğiz21 Ocak 2022 Cuma 16:53
  • Çevre Mühendisleri Odası: Vaat Çok, İcraat Yok21 Ocak 2022 Cuma 16:48
  • Savaşan: Erken Seçime, Çözebilecek Bir Hükümet Kurabilmek İçin Gidiyoruz21 Ocak 2022 Cuma 15:04
  • Sucuoğlu: Ya Siyasi İstikrarla Bu Cendereden Çıkacağız Ya Da Koalisyonlarla Daha Kötüye Gideceğiz21 Ocak 2022 Cuma 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti