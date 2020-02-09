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Sucuoğlu, Lefkoşa Açık Pazarı’nı ziyaret etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa Terminal alanında kurulan Açık Pazar’ı ziyaret etti.
Sucuoğlu, Lefkoşa Açık Pazarı’nı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa Terminal alanında kurulan Açık Pazar’ı ziyaret etti.

Bakan Sucuoğlu, Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam ile birlikte, pazardaki standları tek tek gezerek esnafla sohbet etti ve esnafın sıkıntılarını dinledi.

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli ve birlik temsilcileri ile de bir araya gelen Sucuoğlu, esnafın çalışma hayatında yaşadığı sorunlarını dinleyerek çözüme kavuşturulması için neler yapılabileceği konusunda birlik üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

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