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Sucuoğlu: “Müdahale davet edildi, rica edildi, çekilmek zorunda kaldım"

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“Kimse gelip müdahale etmek istemez, davet alırsa gelir” diyen Sucuoğlu, Türkiye’den gelen vekillerle konuştuğunu, “müdahaleyi KKTC’nin davet ettiği” yanıtını aldığını belirtti. Sucuoğlu, “gelen rica üzerine, adaylıktan çekildiğini” ifade etti.
Sucuoğlu: “Müdahale davet edildi, rica edildi, çekilmek zorunda kaldım"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faiz Sucuoğlu, Genç TV ekranlarında Nazar Erişkin’in sunduğu “Bugüne Dair” programına katıldı.

Tamamlanmamış UBP kurultayından dolayı parti tabanının hala rahatsız olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Bazı adresleri bu tartışmaya sokmak istemiyorum. Çok kırılgan bir süreçten geçiyoruz” diyerek, “Kurultaya yapılan müdahaleden bir hafta sonra, irade ve demokrasi yürüyüşü yapıldı” ifadelerini kullandı.

Hükümetin kurulacağı sürece kadar “susmayı” tercih ettiğini kaydeden Sucuoğlu, “Hükümet kuruldu, artık kendimi daha açık ifade etmeye başlayacağım. Sorulan sorulara, belli çerçevede yanıt vereceğim” şeklinde konuştu.

Son iki ayda yaşananların, “ülke siyaseti tarihinde bu kadar yoğun ve arka arkaya olmadığını” söyleyen Sucuoığlu, “Bu süreç bizi nereye götürür, önümüzdeki dönemde bunu tartışmalıyız.  Yaşananları basın önünde tartışırken isim vererek detaya girmek ne kadar doğru bilemiyorum. O konuda biraz daha dikkatli olmalıyız” dedi.

“Kimse gelip müdahale etmek istemez, davet alırsa gelir” diyen Sucuoğlu, “Davet almayan biri gelmez, davet alan kişi aldığı davet sınırları içinde gelir. ‘Bana gelip danışmanlık yapın’ demek farklı bir şey, ‘gelin müdahale edin’ farklı şey” vurgusu yaptı.

15 Kasım’da, Türkiye’den gelen Milletvekilleri ile görüşmeler yaptığını ifade eden Sucuoğlu, “Konuştuğum vekiller bana davetin KKTC’den geldiğini, normal şartlarda böyle bir niyetleri olmadığını söylediler. Önemli olan burada davet olayını çerçevesini çizebilmek” şeklinde konuştu.

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