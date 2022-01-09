Sucuoğlu: Muhalefet Bol Keseden Atıyor... Boş Vaatlere İnanmayın

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları, Lefkoşa Bölgesi ziyaretleri kapsamında, Düzova Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, maçtan galibiyetle ayrılan Düzova Spor Kulübü futbolcuları ve teknik ekibini tebrik eden Başbakan, gençlerle sohbet etti.

Daha sonra Düzovalılara seslenen Başbakan, KKTC'nin 5 yıllık istikrarlı bir hükümet ile ekonomik gelişmesi için UBP'ye şans verilmesi gerektiğini söyledi.

Burada da mührün UBP için önemini vurgulayan Sucuoğlu, karma oy ile siyasi istikrarın yakalanamayacağını ifade etti.

Sucuoğlu, UBP nin tek başına iktidara gelme hedefinin gerçekleşmesi halinde, KKTC nin ekonomik anlamda kalkınmasının başlayacağını belirtti.

Başbakan, yabancı yatırımcıların ülkeye yapacakları yatırımlarda bürokratik engellere takılmaması gerektiğine de dikkat çekerek, yerli üreticinin de her koşulda desteklenmesi için çalışacaklarını söyledi.

Başbakan, ülkenin hem pandemi hem de ekonomik sıkıntılarla uğraşırken bazı partilerin genel başkanlarının “folklor” oynadığını söyledi .

Düzova'da çok sayıda üretici olduğuna işaret eden Sucuoğlu, kuraklık ödemelerinin yapılacağını söyledi; konuyla ilgili gelen soruları da dinledi.

Başbakan daha sonra Yeniceköy ve Çukurova’yı ziyaret etti.

Bu ziyaretlerinde Başbakana eşi Ece Sucuoğlu da eşlik etti.

Burada meşalelerle karşılanan Başbakan, çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

Başbakan Sucuoğlu, bu iki köyde UBP'nin yıllardır başı çektiğini hatırlattı.

Tünelin sonunda pırıl pırıl parlayan bir güneşin olduğunu da dile getiren Başbakan, UBP ye sürekli yeni katılımların olduğunu söyledi.

Başbakan, “Tek başına iktidara gelmek zorundayız” diyerek, oyların harcanmaması için mühürden kaçılmaması gerektiğini belirtti.

Seçimden sonra hükümete gelir gelmez karma oyu kaldıracaklarını da kaydeden Başbakan, “ 24-25 milletvekili çıkaran bir parti, 2 milletvekili çıkaran partiye muhtaç mı olacak?... Bu böyle olamaz" dedi.

Muhalefetin gezdiği yerlerde 2 ayda bir hayat pahalılığı belirleyeceğini dediğini hatırlatan Başbakan, “Soruyorum bunu hangi para ile yapacaklar. Altı boş vaatlere inanmayın” dedi.

Lefkoşa seçim gezileri çerçevesinde Kalavaç köyünü de ziyaret eden Başbakan, Kalavaçlı vatandaşlarla sohbet etti.

Lefkoşa İlçesi seçim gezisini Cihangir de tamamlayan UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, burada da mührün önemini anlatarak, UBP nin tek başına iktidar olması ve KKTC nin kazanması için oy kullanırken karma değil mühür vurulmasını vurguladı.

Diğer partilerin UBP ile hangisi koalisyon kuracak diye düşündüklerini de söyleyen Başbakan, “Onlar zaten bizim birinci parti çıkacağımız kabullenmişler. Bu durumda biz biraz daha gayret edersek tek başına iktidarız” dedi

Ülkenin ekonomik ve mali yapılanması için ekibiyle çalışmaya devam ederken, Kıbrıs sorunu ve bölgesel gelişmeleri de yakından izlediklerini belirten Sucuoğlu, Kıbrıs konusunda, eşit egemen iki devlet tezinden asla vazgeçilmeyeceğini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Anavatan Türkiye’nin bu konuda tamamen arkasında olduklarını vurguladı.

Tek partili güçlü UBP iktidarında, ekonomi yanında dış politika ile ilgili de diplomatik çalışmaları yoğunlaştıracaklarını ifade eden Sucuoğlu, Türk dünyası ve İslam İşbirliği Teşkilatı içerisindeki ülkelerle, ticari ilişkilerin daha da artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Türk dünyası içerisinde Kazakistan'daki gelişmeleri endişe ile izlediklerini ifade eden Sucuoğlu, dost Kazakistan halkının yaşadığı iç sorunun, akılcı ve barışçıl yollarla çözülmesini arzuladıklarını kaydetti