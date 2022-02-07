Sucuoğlu: Nisap Sorunu Yaşamayacak. Aritmetik Olarak Güçlü Bir Hükümet Arayışındayız

Başbakan Faiz Sucuoğlu, milletvekillerinin yemin töreninin ardından, 5 Kasım 2021 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) Koalisyon Hükümetinin istifasını online olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.



Sucuoğlu, yarın görevi aldıktan sonra ya da çarşamba günü tüm partilerle resmi görüşmelere başlayacaklarını açıklayarak, “Aritmetik olarak güçlü bir hükümet arayışındayız. Üzerinde durduğumuz siyasi ve ekonomik istikrardır” diye konuştu.



Diğer partilerin yetkilileriyle görüşme imkânları olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “Ne olumlu ne de olumsuz bir durum yok” dedi.



Ortaya çıkmış net bir hükümet formülü olmadığını belirten Sucuoğlu, “Cumhuriyetçi Türk Partisi de alternatif hükümet formüllerinden bir tanesidir” şeklinde konuştu.



Başbakan Sucuoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı’na gelişinde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil karşıladı. Sucuoğlu’na UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu eşlik etti.



SUCUOĞLU



Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nda, istifanın sunulmasının sonrasında basına yaptığı açıklamada, 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçlarının ardından, 5 Kasım 2021’de kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a verdiğini açıkladı.



Başbakan Sucuoğlu, bunun karşılığında Cumhurbaşkanı’nın yeni hükümeti kurana kadar kendisinin ve Bakanlar Kurulu’nun göreve devam etmesini içeren yazıyı tevdi ettiğini belirtti.



Sucuoğlu, muhtemelen yarın tekrar Cumhurbaşkanlığı’nı ziyaret edeceğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümeti kurma görevini kendisine takdim edeceğini söyledi.



“İSTİKRARLI BİR HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”



Hükümet kurmak için yapılacak görevlendirmenin saatinin yarın bildirileceğini kaydeden Sucuoğlu, “Hükümeti kurma görevini alıp, yoğun bir şekilde yeni bir hükümeti, istikrarlı bir hükümeti kurma anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



Sucuoğlu açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.



“Kafanızda belli bir hükümet modeli veya üzerinde uzlaşılmış bir hükümet modeli var mı?” sorusu üzerine Sucuoğlu, “Belli bir hükümet modeli var. Nisap sorunu yaşamayacak. Aritmetik olarak güçlü bir hükümettir istediğimiz” yanıtını verdi.



“SİYASİ İSTİKRAR VE EKONOMİK İSTİKRAR…”



Meclis’teki nisap sorununun, 23 Ocak’ta yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinin sebeplerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Sucuoğlu, şöyle devam etti:



“Aynı sıkıntıları yaşatmayacağımız bir hükümet formülü olması gerekir. Bizim esas üzerinde durduğumuz tabi ki istikrardır… Seçim öncesi de hep söyledik. Siyasi istikrar ve ekonomik istikrar… Bu da uzun sürecek aritmetik olarak sıkıntı yaşatmayacak bir hükümet formülüdür. Bunun arayışı içerisindeyiz.”



“NE OLUMLU NE DE OLUMSUZ BİR DURUM YOK”



Diğer partilerin yetkilileriyle görüşme imkânları olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, görüşlerini alıp, görüşlerini sunduklarını belirtti. “Ne olumlu ne de olumsuz bir durum yok” diyen Sucuoğlu, “Tahmin ediyorum yarın resmi görevi aldıktan sonra heyetimizle birlikte yapacağımız ziyaretlerde çok daha detaylı resmi görüşmeler olacak” ifadelerini kullandı.



“İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TUR ZİYARETLER OLABİLİR”



Partilere ilk tur ziyaretlerin ardından tekliflerin değerlendirilmesi anlamında ikinci veya üçüncü tur ziyaretlerin olabileceğini dile getiren Başbakan Sucuoğlu, esas hedeflerinin siyasi istikrar olduğunu yineledi.



27 milletvekili sayısı ile yarın hükümetin kurulabilme imkânı olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Ama bizim amacımız bu değil. Bizim amacımız istikrarı yaratacak bir hükümettir ve uzun süreli bir hükümettir. Onun çabası ve çalışması içerisindeyiz” şeklinde konuştu.



“CTP DE ALTERNATİF HÜKÜMET FORMÜLLERİNDEN BİR TANESİDİR”



Başka bir soru üzerine Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) yapılacak ziyaretin de hükümeti kurmaya yönelik olacağını, nezaket ziyareti olmayacağını belirterek, şöyle devam etti:



“Biz tüm partilerin bu zor dönemde elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl ki biz koyuyoruz ve koyacağız. Diğer arkadaşların da diğer partilerin de bu düşüncede olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla bizim yapacağımız ziyaretler nezaket ziyareti değil tam tersi ‘hükümeti nasıl kurabiliriz, önerileriniz nelerdir, bizim önerilerimiz nelerdir’ bunları tartışacağımız görüşmeler olacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi de alternatif hükümet formüllerinden bir tanesidir. İstikrar…”



“Hükümet kurma süreci hızlı bir şekilde ilerler mi?” sorusuna karşılık Başbakan Sucuoğlu, şu yanıtı verdi:



“Hızlı değil, bir sınırı yok… Geçen defa 5 Kasım’da belliydi. KKTC rekoruydu herhalde pazartesi görevi aldık, cumartesi Bakanlar Kurulu’nu sunduk. Orada belliydi aritmetik… Şu anda yeni bir Meclis, yeni parti temsiliyetleri… Dolayısıyla burada farklı alternatif çözümler var. Bunların hepsini sonuna kadar deneyeceğiz. Nasıl ki CTP ile bir ortaklık, bir hükümet kurmayı düşünüyoruz, aynı şekilde, Halkın Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi ile de görüşmelerimiz olacak.”



Yarın büyük bir ihtimalle hükümet kurma görüşmeleri çerçevesinde kuracağı komiteyi çağıracağını ve bir ön görüşme yapacaklarını belirten Sucuoğlu, yarın öğleden sonra veya çarşamba günü maratona başlayacaklarını bildirdi.



“ORTAYA ÇIKMIŞ NET BİR HÜKÜMET FORMÜLÜ YOK”



Başka bir soru üzerine ortaya çıkmış net bir hükümet formülü olmadığını açıklayan Başbakan Sucuoğlu, “Yoğun görüşmeler var ama ne olumlu ne de olumsuz bir durum yok. Bunlar hep gayri resmi görüşmelerdir. Resmi görüşmeler görevi aldıktan sonra olur o da yarın… Yarından sonra daha resmi ve hükümet programına yönelik görüşmeler olacak” şeklinde konuştu.



“BELLİ NOKTALARA GELDİK AMA ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI GEREK”



Sucuoğlu, “Bizim için önemli olan siyasi istikrardır. Onun peşinde koşacağız. O yönde alternatif çalışmalarımızı yapacağız… Şu ana kadar da belli noktalara geldik doğrusu ama netice olarak üzerinde çalışılması gerekir” ifadelerini kullandı.



5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümeti KKTC’nin ilanından sonra kurulan 25’inci hükümet olmuştu.



UBP-DP hükümeti, 13 Kasım 2021 tarihinde Meclis’te güvenoyu alarak görevine başlamıştı.

23 Ocak’ta yapılan seçimde 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etmişti.