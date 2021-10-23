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Sucuoğlu' nun Özel Kalemi Tutuklandı

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İnternette yayınlanan skandal video ile ilgili tutuklanan kişilerin arasına Cüneyt Soğukbulak ve Muhittin Özsağlam da eklendi.
Sucuoğlu' nun Özel Kalemi Tutuklandı

İnternette yayınlanan skandal video ile ilgili tutuklanan kişilerin arasına Cüneyt Soğukbulak ve Muhittin Özsağlam da eklendi.

Skandal video soruşturmasında tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

Başbakan Hamza Ersan Saner‘in yer aldığı video soruşturmasında Pınar Gökmen, Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa’nın ardından yürütülen soruşturmada Gökmen’e ait cep telefonunda söz konusu videonun geri getirilmesini sağlayan Cüneyt Soğukbulak ve Muhittin Özsağlam da tutuklandı.

Özsağlam, Faiz Sucuoğlu‘nun bakanlık döneminde özel kalem müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Tutukluların yarın Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor…

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