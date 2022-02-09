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Sucuoğlu: Olayın açıklığa kavuşturulması için mesai saati gözetmeksizin çalışmalarımız devam etmektedir

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Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu İş insanı Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş’ın hayatını yitirdiği olayla ilgili olarak açıklamada bulundu.
Sucuoğlu: Olayın açıklığa kavuşturulması için mesai saati gözetmeksizin çalışmalarımız devam etmektedir

 

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,  8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu İş insanı Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş’ın hayatını yitirdiği olayla ilgili olarak Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile makamında görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, “Sayın Polis Genel Müdürümüz ile bir araya gelerek dün akşam yaşanan bu üzücü olayla ilgili polis tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma hakkında bilgi almış bulunmaktayım. Konunun her yönüyle araştırılmasıyla ilgili yürütülen tüm çalışmaların yakın takipçisi olacağız. Ülkemizde böylesi üzücü bir olayın yaşanmasından büyük bir rahatsızlık duyduğumuzu ifade ederken, bu olayın açıklığa kavuşturulması, halkımızın huzuru ve güvenliği için mesai saati gözetmeksizin çalışmalarımız devam etmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı ve koruması Murat Demirtaş’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. ” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, iş insanı Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayeti ile ilgili konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yenidüzen’e yaptığı açıklamada, polisin olay yerinde geniş çaplı araştırmasının devam ettiğini ve havanın aydınlanması ile birlikte yeni mermi ve çekirdeklerin bulunduğunu açıkladı.

Sucuoğlu gazeteye yaptığı açıklamada, olayla ilgili kamuoyuna yansıyan birçok bilgi kirliliği olduğunu ifade ederek, saldırganların Türkiye’ye botla kaçtığı iddiaları ile ilgili polisin herhangi bir tespiti olmadığını, bölgede tespit edilen mermilere ilişkin balistik araştırmanın ve kamera incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.

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