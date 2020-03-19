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Sucuoğlu: Olumsuz etkilenen özel sektör çalışanlarına ödeme yapılacak

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Sucuoğlu: Olumsuz etkilenen özel sektör çalışanlarına ödeme yapılacak
Sucuoğlu: Olumsuz etkilenen özel sektör çalışanlarına ödeme yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT’de katıldığı GündemArtı programında, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde oluşan, özel sektör çalışanlarının ücretlerinin ne olacağı sorusuna yanıt verdi.

Bakan Sucuoğlu, bu konudaki çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “işçimizi de işverenimizi sahipsiz bırakmayacağız” dedi.

Turizm sektörünün paydaşlarının ihtiyat sandığı ve sigorta primlerinin cezasız ertelenmesi talebini değerlendirdiklerini ifade eden Sucuoğlu, söz konusu primlerin 2021 yılının ilk 6 ayında cezasız ödenecek şekilde ertelendiğini açıkladı.

Sucuoğlu, benzer şekilde sıkıntı yaşayan diğer sektörlere de çağrı yaparak, kendilerine müracaat etmelerini istedi ve aynı muafiyetlerin onlara da uygulanabileceğini söyledi.

Halen çalışan sektörler bulunduğuna ve bu sektörlerin kapsam dışı kalacağına işaret eden Sucuoğlu, tedbirler nedeniyle çalışamayan sektörlerin destekleneceğini vurguladı.

Bakan Sucuoğlu, örgüt ve birliklerden başvuru beklediklerini belirterek, şahsi başvuruların iş yükünü artıracak olmasından dolayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Tedbirler nedeniyle çalışamayan işyerlerinin bir bölümünün maaş ödeme sıkıntısı bulunduğunu belirten Sucuoğlu, bu işletmelerinin yükünü üstleneceklerini açıkladı.

Sucuoğlu, “Çalışmamız işçiye yönelik, ama esasında işçiye yönelik yaptığımız çalışma aynı zamanda işvereni de ücret ödeme anlamında rahatlatacak. Bir nevi, işverenin görevini geçici bir süre biz üstleneceğiz. Sıkıntıya düşen işverenlerin yanında çalışanlara belli bir miktar maaşla bu krizi atlatmaya çalışacağız.Gönlüm ister ki hepsi ödensin ama şu anda hesaplar yapılıyor. Elimizdeki olanaklar bize ne kadar imka verirse o noktaya kadar çıtayı yükselteceğiz. Şu an hesaplar yapıldığı için herhangi bir rakam veya herhangi bir yüzdelik telaffuz etmek istemem, insanları yanıltabilir. Çalışmalar devam ediyor” dedi.

Bu iş için mevcut fon bulunduğunu dile getiren Bakan Sucuoğlu, tüm kaynağı bir anda tüketmek yerine, sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

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