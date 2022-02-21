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Sucuoğlu: Önceliğimiz Ekonomi... Pandeminin Yarattığı Krizi Geride Bırakmayı Hedefliyoruz

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Sucuoğlu: Önceliğimiz Ekonomi... Pandeminin Yarattığı Krizi Geride Bırakmayı Hedefliyoruz
Sucuoğlu: Önceliğimiz Ekonomi... Pandeminin Yarattığı Krizi Geride Bırakmayı Hedefliyoruz

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümetin önceliğinin ekonomi olacağını kaydederek, “Pandeminin yarattığı krizi geride bırakmayı hedefliyoruz” dedi.


Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) oluşan 3’lü koalisyon hükümetinin kabinesini bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduktan sonra TRT Haber’e konuştu.

 


“KOORDİNELİ, SORUNLARA ÇARE ÜRETECEK ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ…”


Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dilediği hükümetin koordineli, sorunlara çare üretecek şekilde çalışacağını belirtti.


Önceliklerinin ekonomi olacağını kaydeden Başbakan Sucuoğlu, pandeminin ülkenin lokomotif sektörleri turizm ve eğitime zarar verdiğini, 70 sektörün de bu krizden etkilendiğini söyledi.
 “Pandeminin yarattığı krizi geride bırakmayı hedefliyoruz” diyen Sucuoğlu, havaların ısınmasıyla turizmin canlanacağını da belirtti.

 


“TÜRKİYE BİZİM HER ŞEYİMİZ”


Türkiye’nin her zaman ve her koşulda kayıtsız şartsız KKTC’nin yanında olduğunu kaydeden Sucuoğlu, Türkiye ile ilişkilerin her zamanki gibi en güzel ve üst düzeyde devam edeceğini ifade etti.


“Türkiye bizim her şeyimiz. İki devletiz ama tek milletiz, ortak kaderi paylaşıyoruz” diyen Sucuoğlu, Türkiye’ye duyulan sevginin ve bağlılığın tartışılamayacağını söyledi.

 


“BİZİM BÜTÜN MÜCADELEMİZ KKTC’NİN TANINMASI YÖNÜNDE”


Güney Kıbrıs Rum Yönetimine, “Akıllarını başlarına toplasınlar. Hayallerden vazgeçsinler” sözleriyle seslenen Sucuoğlu, Kıbrıslı Türklerin yoluna Anavatan Türkiye ile devam edeceğini kaydetti. 


Kıbrıs konusunda da açıklamada bulunan Sucuoğlu, “Federasyon temelinde sürdürülen görüşmelerde 50 yılda bir arpa boyu yol gidilemedi. Bizim bütün mücadelemiz KKTC’nin tanınması yönünde. Olmazsa olmazımız egemen eşit iki devlettir” dedi.

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