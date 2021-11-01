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Sucuoğlu: Önemli Olan Öncelik Ülke İnsanının Menfaatidir

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Sucuoğlu: Önemli Olan Öncelik Ülke İnsanının Menfaatidir
Sucuoğlu: Önemli Olan Öncelik Ülke İnsanının Menfaatidir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevini almasının ardından hemen bugün istişarelere başlayacağını ifade ederek, Meclis’te 26 sayısına ulaşabileceğine inanç belirtti.

Sucuoğlu, erken seçim tarihi için “6 Şubat olabilir” dedi. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

UBP Kurultayı sonrası hemen Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret ettiklerini ve hükümeti kurma görevinin kendilerine verildiğini ifade eden Sucuoğlu, parti merkezinde hemen bugün görüşmeler yapacaklarını, yeni hükümet için görüşlerin alınacağını söyledi.

Parti Meclisi oy sayımının da en erken zamanda biteceğine inanç belirten Sucuoğlu, Ülkenin hızlı bir şekilde seçim veya 3-4 ay sürecek bir hükümete ihtiyacı olduğunu kaydetti. “Önce ülke ve ülke insanı sonra parti menfaati” diyen Sucuoğlu, “Hayırlı olsun” dedi.

Soru üzerine aklında formüller ve alternatif çözümler olduğunu ifade eden Sucuoğlu, seçim hükümeti kurulacak, 26’ya ulaşacak formüller olduğunu ancak 26 Aralık’ta seçimin mümkün olmadığını söyledi.

Seçim tarihi vererek ve bu tarih değişmeden bir hükümet kurulabileceğini, bu tarihin de 6 Şubat olabileceğini ifade eden Sucuoğlu, bu konuda istişarelerin süreceğini kaydetti.

Başka bir soru üzerine dün akşam Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini arayıp tebrik ettiğini de söyleyen Sucuoğlu, Erdoğan ile güzel bir görüşme yaptığını ve Türkiye ile her zaman olduğu gibi önümüzdeki süreçte de birlikte çalışacaklarını, Kıbrıs konusunda da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a desteklerinin süreceğini söyledi. 

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