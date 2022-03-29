Sucuoğlu: Organizasyona Desteğimiz Devam Edecek

Başbakan Faiz Sucuoğlu Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kurişi, kabul edip bir süre görüştü…

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kuriş yaptığı konuşmada, 3 yıldır yaptıkları Açık Su Yüzme organizasyonunu bu yıl yeniden 1 Eylül Dünya Barış gününde 2 takım halinde 90 km’lik Girne-Anamur parkurunda yapacaklarını söyledi…

Başbakan Faiz Sucuoğlu ise yaptığı konuşmada organizasyonun geleneksel hale gelmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, geçmiş yıllarda verilen desteğin bu yılda verileceğine vurgu yaptı…

Sucuoğlu, kazasız- belasız bir organizasyon olmasını temenni etti ve sporculara başarı diledi.