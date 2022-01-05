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Sucuoğlu: Oy vermeyenler bile artık istikrarlı, tek partili hükumeti UBP kurabilir diyor

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, “UBP’ye daha önce oy vermeyenler bile artık istikrarlı, tek partili hükumeti UBP kurabilir diyor” diye konuştu.
Sucuoğlu: Oy vermeyenler bile artık istikrarlı, tek partili hükumeti UBP kurabilir diyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, “UBP’ye daha önce oy vermeyenler bile artık istikrarlı, tek partili hükumeti UBP kurabilir diyor” diye konuştu.


Sucuoğlu, Ankara’dan davet aldıklarını ve ileriki günlerde Ankara’ya ziyarette bulunacağını açıklayarak, “Anavatan Türkiye bu ülkenin her zaman yanındadır ve olmaya da devam edecektir” dedi.


Partiden yapılan açıklamaya göre UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları,  Alayköy'ü ziyaret etti. Ziyarette Sucuoğlu, UBP Alayköy Örgütünde vatandaşlara seslendi.


“Alayköy de bizi muhabbetle, sevgiyle kucakladı” diyen Sucuoğlu, seçime 18 gün kala anketlerin yoğunlaştığını, birçok ankette UBP’nin tek başına iktidar görüldüğünü söyledi.


Sucuoğlu, “Halkın güçlü bir tek partili hükümet talebinin nedeni belli... Halk istikrarlı  bir hükumet istiyor... Hatta bize daha önce oy vermemiş insanlar bile istikrarlı bir hükumeti UBP kurabilir diyor. Bize bu sadece sizin işinizdir diyor” ifadelerini kullandı.


Faiz Sucuoğlu, “Yapamayacaksınız dedikleri her şeyi yaptık. Bugün Ankara’dan da davet aldık ve önümüzdeki günlerde gideceğiz. Daha ne yapalım. Bundan sonra ne diyecekler bilemiyorum. Anavatan Türkiye bu ülkenin her zaman yanındadır ve olmaya da devam edecektir” diye konuştu.
Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Sucuoğlu, “ Bizler de Cumhurbaşkanı’mız da, Türkiye ile tam bir fikir birliği içindeyiz. Kıbrıs sorunu çözülür, çözülmez... Artık KKTC’nin temel sorunu ekonomidir. Biz artık ekonomiyi kalkındırmak için çalışıyoruz çünkü Kıbrıs konusu emin ellerdedir” dedi.


Tüm ilçe başkanlıkları ve örgütlerin, vatandaşı mühre daha çok ikna etmesi için çalışmalarını artırmasını istediklerini belirten Sucuoğlu, karma oy kullanmanın partiye hiçbir yararı olmadığını vurguladı.


Sucuoğlu, “ Bugün gelinen noktada herkesin alın teri vardır. Bütün organlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu alın terimiz nehir oluşturacak ve UBP’yi deniz yapan sevginizle birleşerek tek başına iktidara ulaşacağız. Seçim kazanmak, tek başına iktidara gelmek, 5 yıllık istikrarlı bir hükumet kurmak kolay değildir. Ama sizin sevgi ve desteğinizle tüm bunları başaracağız” şeklinde konuştu.

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