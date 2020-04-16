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Sucuoğlu: Pandemi merkezi yapılması daha kolay, pandemi hastanesi için önce ihaleye çıkılacak

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Sucuoğlu: Pandemi merkezi yapılması daha kolay, pandemi hastanesi için önce ihaleye çıkılacak
Sucuoğlu: Pandemi merkezi yapılması daha kolay, pandemi hastanesi için önce ihaleye çıkılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs Covid Özel yayınında yaptığı açıklamada, tedbirlere hassasiyetle devam edilmesi, bundan sonraki süreçte rahat davranılmaması ve rehavete kapılmadan, aynı kararlılıkla sürecin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Şu anda bir Pandemi hastanesinin yapılmasının 10,15 günde bitecek bir olay olmadığını ifade eden Sucuoğlu, eldeki imkanlara göre bir pandemi merkezinin yapılmasının daha kolay olacağını belirtti.

Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığında bir sunum yapılarak pandemi hastanesinin nerede ve ne şekilde yapılacağını konusunda görüş alındığını, ancak ihale sürecinin henüz başlamadığını açıkladı.

“Virüsle yaşamayı öğreneceğiz” diyen Sucuoğlu, virüsün ortadan kalkmasının mümkün olmadığı sözlerine ekledi.

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