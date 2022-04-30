Sucuoğlu parti başkanlığından istifa edecek mi?

Başbakan Faiz Sucuoğlu az sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümeti kurma görevini iade edeceğini açıkladı.
Parti başkanlığından istifa edeceği dedikodularına cevap veren Sucuoğlu, “Bırakın bu dedikoduları” dedi.
Başbakan Faiz Sucuoğlu az sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümeti kurma görevini iade edeceğini açıkladı.
Parti başkanlığından istifa edeceği dedikodularına cevap veren Sucuoğlu, “Bırakın bu dedikoduları” dedi.
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