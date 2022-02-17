Sucuoğlu: “Pazara Kadar Hükümet Formülü Çıkmazsa, Pazartesi Öğleden Sonra Görevi İade Edeceğim”

Yeni hükümeti kurmak için siyasi partilerle görüşmelerini sürdüren Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Pazar gününe kadar ortaya bir hükümet formülü çıkmazsa Pazartesi öğleden sonra görevi Cumhurbaşkanı’na iade edeceğini söyledi.

Sucuoğlu, partilerle görüşmelerinin sürdüğünü, Halkın Partisi’nden (HP), Demokrat Parti’den (DP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) cevap beklediklerini bildirdi.

Sucuoğlu, “Ortak bir noktada buluşacaksak belli fedakarlıkların yapılması lazım” dedi.

Ortada zor bir Meclis aritmetiği bulunduğunu ifade eden Sucuoğlu, amaçlarının iyi bir hükümet formülüyle halkın karşısına çıkmak olduğunu belirtti.

SİYASİ PARTİ BAŞKANLARINDAN BRT’YE AÇIKLAMALAR…

UBP, HP, CTP ve DP Genel Başkanları, BRT’de katıldıkları 18. Saat programında hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili son durumu aktardı.

SUCUOĞLU: “PAZARA KADAR OLUMLU VEYA OLUMSUZ BİR SONUCA VARACAĞIZ”

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, bugün Cumhurbaşkanı’ndan hükümeti kurma görevini almasının 9’uncu günü olduğunu hatırlatarak, pazar gününe kadar olumlu veya olumsuz bir sonuca varacaklarını söyledi.

Bugün HP ile görüştüklerini, CTP’ye de yazılı bir cevap ilettiklerini kaydeden Sucuoğlu, hem UBP-DP-YDP hem de UBP-HP koalisyonu üzerinde durduklarını belirtti.

Sucuoğlu, CTP’ye sundukları yazılı metne de yeniden cevap beklediklerini ifade etti.

HP ile görüşmesinin olumlu geçtiğini, bu akşam toplanacak HP Parti Meclisi’ndeki değerlendirmenin ardından cevap bekleyeceklerini kaydeden Faiz Sucuoğlu, “HP’den gelecek yanıt önemli, şu an öyle görülüyor. Artısıyla eksisiyle her şeyi değerlendiriyoruz” dedi.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 23 Ocak’taki seçimle ortaya zor bir Meclis aritmetiği çıktığını ifade ederek, 30 veya 42 milletvekili ile bir koalisyon kurmak istediklerini ancak sürecin zor olduğunu, tüm seçenekleri teker teker değerlendirdiklerini söyledi.

Sucuoğlu, diğer partilerden gelecek yanıtlarla UBP’nin yetkili organlarının da toplanıp değerlendirme yapacağını, MYK ve PM’deki arkadaşlarının görüşlerinin de önemli olduğunu ifade etti.

DP’nin dün görüşlerini kendilerine sunduğunu, kendilerinin de sunduğunu bildiren Sucuoğlu, DP’den cevap beklediklerini bildirdi. “Ortak bir noktada buluşacaksak belli fedakarlıkların yapılması lazım” diyen Sucuoğlu, verilecek kararlarla bir noktaya varılacağını vurguladı.

Faiz Sucuoğlu, görevlendirme süresinin Salı günü dolacağına işaret ederek, pazara kadar nihai bir sonuç ortaya çıkar beklentisi içinde olduklarını, eğer ortaya bir hükümet çıkmazsa pazartesi öğleden sonra görevi Cumhurbaşkanı’na iade edeceğini söyledi.

Sucuoğlu, hem DP’den hem HP’den cevap beklediklerini yineledi.

Sürecin biraz uzadığına işaret eden ve yoğun çalıştıklarını bildiren Sucuoğlu, hem sayıyı, hem ortak noktaları düşünmeleri gerektiğini, önümüzdeki süreçte sıkıntı yaratmayacak bir hükümet formülü arayışında olduklarını ifade etti.

Faiz Sucuoğlu, “Bugün görevi alışımızın 9’uncu gün. İnşallah süre içinde iyi bir hükümet formülüyle halkın karşısına çıkarız” dedi. Sucuoğlu, kendisi görevi iade ederse hükümet kurma görevinin CTP’ye verileceğini, onlar da yapamazsa görevin tekrar kendilerine geçeceğini belirtti.

Sucuoğlu, ülkenin hizmet beklediğini, büyük sıkıntılar olduğunu ifade ederek, kısa sürede sonuca varma dileğinde bulundu.

ERHÜRMAN: “BİZDEN YENİDEN GÖRÜŞ İSTEMELERİNİ ANLAMLI BULMUYORUM”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP’den bugün 5 sayfalık yazılı bir metin aldıklarını, bu metinde Kıbrıs müzakereleri ve Maraş konusunda hemfikir olamayacaklarının belirtildiğini; ancak diğer konularda hemfikir olup olamayacaklarını da bilmediklerini söyledi.

UBP’nin görüşmelerini diğer partilerle sürdürdüğüne işaret eden Erhürman, “Bize bugün gelen yazıyla tekrardan bizden yazılı görüş talep edildi ama bunu çok anlamlı bulmuyorum. Bizim görüşümüz zaten iletildi kendilerine… Onların görüşleri de yazılı iletildi. Bunlar üzerinde görüşme ihtiyacı hissediyorlarsa bunları yüz yüze görüşme imkanı yaratmak lazımdı, bugüne dek böyle bir şey olmadı” dedi.

Eğer iki parti arasında hükümet için zemin varsaydı, kendileriyle temasa geçilip görüşülmesi gerektiğini ancak böyle olmadığını kaydeden Erhürman, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’nun pazara kadar durumun ortaya çıkacağını söylediğine de işaret etti.

Erhürman, “Belli ki ya 2’li ya 3’lü koalisyon ihtimali daha güçlü olarak UBP ve muhatapları tarafından değerlendirilecek. Pazara kadar CTP ile bir şey olması güçlü bir ihtimal değil” ifadelerini kullandı.

ÖZERSAY: “NEYİ ALACAĞIMIZ DEĞİL NEYİ YAPACAĞIMIZ ÜZERİNE ODAKLANDIK”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kendileriyle hükümet görüşmelerinin henüz başlangıçta olduğunu belirterek “neyi alacakları değil ülke için neyi yapacakları” üzerine odaklandıklarını söyledi.

Bir sonraki seçime kadar doğru zeminde iyi şeyler yapmayı, sosyal adaleti sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Özersay, uzun ömürlü ve uyumlu bir hükümet kurulsun diye çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Özersay, UBP ile görüşmelerinde, daha önceki hükümet tecrübelerinden faydalanarak bazı soruları olduğunu ve yarın bunları yazılı şekilde de göndereceklerini kaydetti.

Kudret Özersay, özetle “Biz yakın zamanda UBP ile hükümet kurduk, o dönemde koalisyon protokolünde yazan bazı şeylere rağmen uyulmayan şeyler oldu ve bazı sıkıntılar yaşadık. Benzer sıkıntıları yaşamamak için kendilerine sorularımız oldu. Bunu yazılı olarak da görüş ve ilkelerimizi hem de olası hükümetin göreve gelmesi halinde önceliklerini içeren bazı sorularımız olacak. En geç yarın kendileriyle paylaşırız” ifadelerini kullandı.

HP için ilkelerin son derece önemli olduğunu belirten Kudret Özersay, “Eğer uzlaşabilirsek HP olarak biz hükümette halkımıza hizmet vermek istiyoruz. Uzlaşma için de bir çaba ortaya koyacağız. Diğer partilerle başka türlü hükümetler için eş zamanlı görüşmeler yapılması bir sıkıntıdır. Biz pazarlık unsuru haline gelmek istemeyiz. Bizimle görüş ve ilkeler bağlamında bir noktaya gelinirse, diğer partilerle pazarlığın son bulması gerekir. İkisinin eş zamanlı sürmesi çok doğru bir yaklaşım olmaz” diye konuştu.

Bu akşam HP Parti Meclisi’nin toplanacağını da bildiren Özersay, UBP’ye vizyonlarını yansıtacaklarını ve sorular ileteceklerini, onlardan da yazılı yanıt görmek istediklerini, bazı güvenceler isteyeceklerini kaydetti.

ATAOĞLU: “SUCUOĞLU’NA ÜÇ AYRI ALTERNATİF SUNDUM”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da UBP Genel Başkanı Sucuoğlu ile dün Başbakanlık’ta yeniden bir araya geldiklerin, ardından da kendisinin Cumhurbaşkanı’yla görüşerek bilgi verdiğini açıkladı.

Dünkü görüşmeden sonra UBP’den resmi geri dönüş beklediklerini bildiren Ataoğlu, Sucuoğlu’na üç ayrı alternatif modelle ilgili görüş sunduğunu söyledi.

Ataoğlu, DP’de bir sorun olmadığını, alternatif modelleri boylarının ölçüsünü bilerek ve halkın beklentilerine uygun sunduklarını ifade etti.

Fikri Atoağlu, bugün UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nu telefonda aradığını ancak yanıt alamadığını da ekledi.