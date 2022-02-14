Sucuoğlu: Pek çok ürün yüzde 50'den fazla ucuzladı

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garapli ve sektörün diğer temsilcileri ile bir dizi görüşme yaptıklarını ifade ederek, "Pek çok ürün, gıda, meyve ve sebze yüzde 50'den fazla ucuzladı." dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, sosyal medya üzerinden bir gelişmeyi duyurdu.



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Sucuoğlu, “Evet bir yanda hükümet kurma çalışmaları diğer yanda adli konular çok öne çıksa da herkesin dönüp dolaşıp geldiği ana konusu piyasanın durumu ve satın alma gücümüz” dedi.

Kamu maaşlarına ve asgari ücrete yapılan zammı hatırlatan Sucuoğlu, “Bunun pazara etkisinin olumlu yansımalarını görürken, özellikle sebze ve gıda fiyatlarındaki çarpıcı artışı yakından izledik ve ilk müdahalemizi yaptık” ifadelerini kullandı.

Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garapli ve sektörün diğer temsilcileri ile bir dizi görüşme yaptıklarını da aktaran Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Son durumla ilgili bilgi aldıktan sonra, görüşlerimi kendileriyle paylaştım ve fiyatların ucuzlatılması gerektiğinin altını çizdim. Kendilerine iş birliği ve anlayışı için teşekkür ediyorum.”

YÜZDE 50 UCUZLADI

“Bu ucuzlatma, dün pazar fiyatlarına da büyük oranda yansımıştır” diyen Sucuoğlu, pek çok ürünün, gıda, meyve ve sebzenin yüzde 50'den fazla ucuzladığını duyurdu.