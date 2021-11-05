Sucuoğlu, PM'yi kaybeden AKP temsilcisini atadı, UBP karıştı!

UBP'nin yeni başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu, PM'yi kaybeden AKP temsilcisini PM'ye kendi kontenjanından atadı, UBP karıştı!

ORTALIK KARIŞTI

AK Parti KKTC Kadın kolları başkanı olan Nurcan Yardımcı'nın hafta sonu yapılan kurultayda sandıkta kalıp PM üyeliğini kazanmamasına rağmen UBP'nin yeni Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından PM'ye atanması UBP'de işlerin karışmasına neden oldu.

SERT TEPKİLER

Haberin duyulması ile UBP çevrelerinde çok büyük tepkiler oluştuğu öğrenildi. UBP'lilerin bulunduğu bir çok Whats- App iletişim grubunda konu ile ilgili sert tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

UBP Kurultayında "İzmir Marşı" çalınmış Dr. Faiz Sucuoğlu marşı kimin çaldırdığının bilinmediğini de açıklamıştı.