Sucuoğlu, Ramazan Bayramının Sağlık, Huzur, ve Esenlik İçerisinde Geçmesini Temenni Etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayramın sağlık, huzur ve esenlik içerisinde geçmesini diledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sucuoğlu mesajında, bayramın sevgi, saygı, hoşgörü ve huzur ortamı içerisinde geçirilmesini temenni etti.

İslam aleminin en müstesna ayında idrak edilen ve büyük anlam taşıdığına işaret ettiği Ramazan Bayramı’nın Kuzey Kıbrıs’ta da kutlanmaya hazırlanıldığını belirten Başbakan Faiz Sucuoğlu, bayramları “milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı, sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvet bulduğu günler” olarak niteledi.

“Tüm dünyada, bölgemizde ve ülkemizde zor bir pandemi sürecini geride bırakırken, daha güzel günlere kavuşma umuduyla Ramazan Bayramı’nı karşılıyoruz” diyen Sucuoğlu, bu Ramazan Bayramının kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların geliştiği, mutluluk ve sevgi dolu bir ortamda kutlanmasını ve bayram vesilesiyle toplumsal dayanışma ile paylaşımların artmasını diledi.

Ülkede ve bölgede çözüme muhtaç sorunların varlığına rağmen inanç, kararlılık ve yapıcı gayretlerle tüm sıkıntıların aşılabileceğine inanç belirten Sucuoğlu, mesajını şu ifadelerle sürdürdü:

“Bayramların en güzel yanı insanların birbiriyle bütünleşmesine, aile içi ve toplumsal bağların güçlendirilmesine olanak sağlamasıdır.

Ramazan ayı boyunca halk olarak bir ve beraber olmanın, aynı duyguları paylaşmanın huzurunu, bereketini birlikte yaşadık. Ramazan Bayramının getirdiği esenlik ve huzurun halkımızı yüce Türk Ulusu’nu ve insanlığı kucaklaması en samimi dileğimdir. Bunun yanında bayramın özünde yatan sevgi, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma gibi insani değerlerin hissedilerek çevremizdeki ihtiyaçlı insanların da hatırlanması gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı’nın sağlık, huzur ve esenlik içerisinde geçmesini diler, tüm Halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve tüm İslam Dünyasının Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım.”