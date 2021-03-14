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Sucuoğlu: Sağlık çalışanları, salgın sürecinin başkahramanları

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Millletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplum sağlığının korunması için her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan sağlık çalışanlarının “salgın sürecinin
Sucuoğlu: Sağlık çalışanları, salgın sürecinin başkahramanları

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Millletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplum sağlığının korunması için her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan sağlık çalışanlarının “salgın sürecinin başkahramanları olduğunu” söyledi.

Dr. Sucuoğlu, mesajında, insan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve tüm toplumların en önemli hedeflerinden birisi olduğunu ifade etti. Sucuoğlu, “Bu nedenle hekimlik mesleği tüm toplumlarda gelişmişlik düzeyinin en temel göstergesi olmuş̧; her zaman kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olarak görülmüştür” ifadesinde bulundu.

Dr. Faiz Sucuoğlu mesajına şunları ifade etti:

“Pandemi sürecinde toplum sağlığı için kendi sağlıklarını hiçe sayarak emek veren doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri fedakârlıklardan dolayı minnet borçluyuz. Herkesin evine kapandığı bir dönemde, sağlık çalışanlarımız kendi hayatlarını tehlikeye atarak büyük bir özveriyle çalışmış; hayat kurtarmaya ve umut olmaya devam etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, toplum sağlığının korunması için; insan hayatını en üstün değer bilerek her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan; başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, bu uğurda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza da bugün vesilesiyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.’’

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